桑德斯到東灣出席造劫大會 抨擊彭博施銀彈攻勢（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

民主黨總統參選人桑德斯週一在東灣列治文市舉行造勢大會，呼籲選民提早投票之餘，桑德斯亦在發言時，抨擊另一名總統參選人彭博，用銀彈攻勢企圖買下總統寶座。

桑德斯的造勢大會吸引了過萬名支持者撐場，在活動開始前兩小時，已經有人排隊進場。

桑德斯表示，加州的初選結果很可能左右誰能脫穎而出代表民主黨，因此，週一的活動除了宣傳他的政綱，提及他的全民健保政策外，亦鼓勵選民帶同選票到場，即場提早投票。

桑德斯指，他當然希望自己能夠代表民主黨選總統，但不論初選結果如何，他表示，其他落選者會一起擊敗特朗普總統。

桑德斯說：「除了講誰會贏出初選外，你會見到所有候選人及他們支持者合作，因為我們都知道特朗普是美國史上最危險的總統，對美國民主是威脅，危及我們的憲法，他擅於說謊及詐騙，你會見到我們合力擊敗特朗普。」

桑德斯在集會上並沒有提及黨內其他參選人，但唯一就抨擊前紐約市市長彭博企圖用錢買起總統提名票。

桑德斯說：「彭博有600億財產，現在彭博先生就像大家一樣，有權利去競選總統，他並沒有權用錢買總統寶座。」

桑德斯在前兩場民主黨初選中成績亮眼，根據民調顯示，他在加州的支持度亦暫時領先，加州的初選將於3月3日舉行

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