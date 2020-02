桑德斯到東灣出席造劫大會 抨擊彭博施銀彈攻勢（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

民主黨總統參選人桑德斯週一在東灣列治文市舉行造勢大會,呼籲選民提早投票之餘,桑德斯亦在發言時,抨擊另一名總統參選人彭博,用銀彈攻勢企圖買下總統寶座。

桑德斯的造勢大會吸引了過萬名支持者撐場,在活動開始前兩小時,已經有人排隊進場。

桑德斯表示,加州的初選結果很可能左右誰能脫穎而出代表民主黨,因此,週一的活動除了宣傳他的政綱,提及他的全民健保政策外,亦鼓勵選民帶同選票到場,即場提早投票。

桑德斯指,他當然希望自己能夠代表民主黨選總統,但不論初選結果如何,他表示,其他落選者會一起擊敗特朗普總統。

桑德斯說:「除了講誰會贏出初選外,你會見到所有候選人及他們支持者合作,因為我們都知道特朗普是美國史上最危險的總統,對美國民主是威脅,危及我們的憲法,他擅於說謊及詐騙,你會見到我們合力擊敗特朗普。」

桑德斯在集會上並沒有提及黨內其他參選人,但唯一就抨擊前紐約市市長彭博企圖用錢買起總統提名票。

桑德斯說:「彭博有600億財產,現在彭博先生就像大家一樣,有權利去競選總統,他並沒有權用錢買總統寶座。」

桑德斯在前兩場民主黨初選中成績亮眼,根據民調顯示,他在加州的支持度亦暫時領先,加州的初選將於3月3日舉行

