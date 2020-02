影評：18世紀法國一則動人的愛情故事《燃燒女子的肖像》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

18世紀法國一個小島上,畫家和畫筆下的題材發生一則動人的愛情故事。

18世紀的法國,女畫家Marianne 乘船到布列塔尼的一個小島。她是被一名貴族婦女請來為女兒Heloise 畫肖像。肖像的目的是要送給準女婿家人來奠定婚姻。從修道院回來的Heloise 因為不想出嫁,而不肯為之前的一位男畫家為肖像擺姿勢。母親請來Marianne 說是來陪伴女兒散步,但Marianne 期間必須偷偷做畫。而其實Heloise 也知道這把戲,但是完成作品後,畫家因為被Heloise 諷刺而將畫毀掉。但Heloise 也意外的答應擺姿勢。兩人在未來的幾天內形影不離,當年禁忌的情愫也因而產生。而肖像的完成也意味著她們的關係走到終點,巧妙描繪這段感情和慾望的演變。

影片在今年的戛納影展中獲得最佳劇本和最佳同志電影。電影節奏悠如欣賞畫家細心作畫。從戶外廣闊的視野,到屋內燭光點亮的狹小空間,都成了導演的電影畫版。加入帶神話般的故事情節,為電影加入神秘韻味。兩位主角Noemie Merlant 和Adele Haenel,利用對白隱藏的多層意義相互挑戰。和觀察人物在戲中步步演變,即使猜得到故事情節的方向,還都帶有一幕幕的驚喜。例如小島婦女集會即興演出和幫助女傭處理懷孕的情節,給觀眾一個了解當代的社會文化與風氣。而故事結尾的淒涼美,則給人陶醉於一股持久不散的悠美意境。

《燃燒女子的肖像 Portrait of a Lady on Fire》在《電影試片室》2019年度的十大電影中,排列第五。獲得滿分五分的最佳評價,大家切勿錯過。

電影網頁:https://www.portraitmovie.com/

