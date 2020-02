舊金山華埠有商家疑售穿山甲（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國有研究人員指,穿山甲(Pangolin)可能是新型冠狀病毒的宿主,有觀眾就向本台爆料稱,看到華埠有商家販售穿山甲,到底買賣穿山甲是否涉及法律問題?

本台日前報導過,由於穿山甲是瀕臨絕種動物,在美國禁止販售,不過一名不願具名的觀眾,日前向本台爆料稱,在華埠一家超市外,拍攝到販售穿山甲的照片,懷疑涉及違法販售。

本台走訪了華埠生鮮海產店鋪林立的Stockton街夾Pacific街一帶,並進入多間店鋪查看或詢問,發現絕大多數的商鋪並沒有販售穿山甲。

不過我們在這間超市門口,面向人行道的海鮮魚攤,看到有販售穿山甲的招牌,走近一看發現有裝在塑膠袋內的動物,跟其他魚類擺在櫥窗裡販售,行人來來往往都能看到。

這家標榜的所謂「穿山甲」,每磅28.99美元,還特別強調「野味」二字,我們多次到店內想找尋老闆查問,終於在週五見到老闆譚先生本人,譚先生不願接受採訪,但願意回答本台提問,他說店內販售的是來自德州的野生穿山甲,是有執照可以販售的,所以他才會進貨,不過他說銷路並不好,沒有太多人購買。

到底販售或購買穿山甲是否涉及違法?主管瀕危動物保育和執法的聯邦漁類和野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)明確回覆本台的詢問,表示所有穿山甲在美國和國際上都是受保護的瀕危動物,不管穿山甲來自哪裡,又屬於哪一種穿山甲,關於穿山甲及其肢體的商業交易,在美國是全面禁止的。

不過本台調查發現,瀕危的穿山甲,跟另一種動物犰狳(Armadillo)長得很類似,犰狳並非瀕危動物,在美國販售是合法的,只是基於安全問題,地方政府可以立法禁止販售。

目前全球共有8種穿山甲物種,在保育動物組織「穿山甲危機基金」官網上的穿山甲地圖可以看到,其中4種來自亞洲國家,4種來自非洲國家,棲息地的消失和非法捕獵,導致穿山甲正瀕臨絕種。

聯邦魚類及野生動物管理局指出,2016年在南非舉行的瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約第17屆締約國會議,已經將所有8種穿山甲物種都列為瀕臨絕種動物,2017年起全面禁止國際上的商業販售,美國是締約國,有義務遵守這一規定。

不僅如此,美國在1973年制訂的瀕臨滅絕物種法,還額外將南非的穿山甲列入保育名單,簡而言之,全球8種穿山甲物種,在美國都同時適用國際法和聯邦法的保護,販售和購買穿山甲都是違反聯邦法律,依照情節輕重,違法者要面對輕則罰款,重則加上刑事起訴等,不同程度的罰則,就連購買的消費者也可能面臨處罰。

穿山甲的鱗片是常見的中藥材,也有華人習慣用穿山甲燉湯,一般相信穿山甲具有解毒、通乳、活血化瘀等療效,儘管已經在國際上全面禁止交易,保育專家估計,過去十年仍有大約100萬隻穿山甲被非法販售到市面上。

穿山甲危機基金也表示,穿山甲是國際間走私最大宗的哺乳類動物之一,該機構除了推動計畫打擊非法走私,更呼籲消費者千萬不要購買,因為降低需求就可以幫助保育這些瀕危動物。

