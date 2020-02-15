舊金山華埠有商家疑售穿山甲（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國有研究人員指，穿山甲（Pangolin）可能是新型冠狀病毒的宿主，有觀眾就向本台爆料稱，看到華埠有商家販售穿山甲，到底買賣穿山甲是否涉及法律問題？

本台日前報導過，由於穿山甲是瀕臨絕種動物，在美國禁止販售，不過一名不願具名的觀眾，日前向本台爆料稱，在華埠一家超市外，拍攝到販售穿山甲的照片，懷疑涉及違法販售。

本台走訪了華埠生鮮海產店鋪林立的Stockton街夾Pacific街一帶，並進入多間店鋪查看或詢問，發現絕大多數的商鋪並沒有販售穿山甲。

不過我們在這間超市門口，面向人行道的海鮮魚攤，看到有販售穿山甲的招牌，走近一看發現有裝在塑膠袋內的動物，跟其他魚類擺在櫥窗裡販售，行人來來往往都能看到。

這家標榜的所謂「穿山甲」，每磅28.99美元，還特別強調「野味」二字，我們多次到店內想找尋老闆查問，終於在週五見到老闆譚先生本人，譚先生不願接受採訪，但願意回答本台提問，他說店內販售的是來自德州的野生穿山甲，是有執照可以販售的，所以他才會進貨，不過他說銷路並不好，沒有太多人購買。

到底販售或購買穿山甲是否涉及違法？主管瀕危動物保育和執法的聯邦漁類和野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）明確回覆本台的詢問，表示所有穿山甲在美國和國際上都是受保護的瀕危動物，不管穿山甲來自哪裡，又屬於哪一種穿山甲，關於穿山甲及其肢體的商業交易，在美國是全面禁止的。

不過本台調查發現，瀕危的穿山甲，跟另一種動物犰狳（Armadillo）長得很類似，犰狳並非瀕危動物，在美國販售是合法的，只是基於安全問題，地方政府可以立法禁止販售。

目前全球共有8種穿山甲物種，在保育動物組織「穿山甲危機基金」官網上的穿山甲地圖可以看到，其中4種來自亞洲國家，4種來自非洲國家，棲息地的消失和非法捕獵，導致穿山甲正瀕臨絕種。

聯邦魚類及野生動物管理局指出，2016年在南非舉行的瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約第17屆締約國會議，已經將所有8種穿山甲物種都列為瀕臨絕種動物，2017年起全面禁止國際上的商業販售，美國是締約國，有義務遵守這一規定。

不僅如此，美國在1973年制訂的瀕臨滅絕物種法，還額外將南非的穿山甲列入保育名單，簡而言之，全球8種穿山甲物種，在美國都同時適用國際法和聯邦法的保護，販售和購買穿山甲都是違反聯邦法律，依照情節輕重，違法者要面對輕則罰款，重則加上刑事起訴等，不同程度的罰則，就連購買的消費者也可能面臨處罰。

穿山甲的鱗片是常見的中藥材，也有華人習慣用穿山甲燉湯，一般相信穿山甲具有解毒、通乳、活血化瘀等療效，儘管已經在國際上全面禁止交易，保育專家估計，過去十年仍有大約100萬隻穿山甲被非法販售到市面上。

穿山甲危機基金也表示，穿山甲是國際間走私最大宗的哺乳類動物之一，該機構除了推動計畫打擊非法走私，更呼籲消費者千萬不要購買，因為降低需求就可以幫助保育這些瀕危動物。

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