Union City兩青少年被槍殺 警方逮捕兩疑犯

去年11月,在東灣Union City發生兩名青少年被槍殺,警方逮捕了兩名涉案男子,並以謀殺罪名起訴他們。

調查人員發布了在案發現場拍攝的照片,兩名受害人的貨車布滿槍彈擊中的痕跡,有報導指,警方在現場找到發自兩支槍的45個子彈殼,灣區KPIX電視台取得的閉路電視畫面可以看到開槍時的火光。

警方表示,18歲的Jason Conejo和另外一名17歲男子是主要疑犯。

市長Carol Dutra-Vernaci表示,這是一起Union City以外的不法之徒,在當地做的案子。

Conejo是Castro Valley的居民,而另外的17歲嫌疑槍手是Hayward男子,調查人員表示,開槍動機是一個幫派要發出一個訊息,就是這個幫派比Union City中的幫派強,警方沒有點明兩名受害死者是否也是幫派分子。

警方表示,事發當時,14歲的Sean Withington開了母親的車,和11歲的Kevin Hernandez一起到Searles小學的停車場。

警方透露,在事後針對幫派的行動中,起獲了不少槍械、現金和毒品。

