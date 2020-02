聯航舊金山飛倫敦客機有乘客報稱有新型肺炎症狀

【KTSF 梁秋玉報導】

聯合航空(United)一架由舊金山飛往倫敦的客機,有乘客疑似出現新型肺炎症狀,該客機星期五抵達倫敦希斯羅機場後,採取臨時關閉措施之後要做全面消毒。

聯航901航班的一位乘客在飛機上向空服員表示,自己疑似出現新型冠狀病毒症狀,之後被安置在機艙尾端,當地時間週五早上9點左右,飛機抵達倫敦希斯羅機場,機長通報機上有位乘客生病,要求所有乘客留在座位上,同時希斯羅機場還有7架飛機懷疑有新型冠狀病毒感染者。

約25分鐘後,所有乘客按英國公共衛生部的要求,填寫一份聯繫表格後,才准許下飛機。

聯航就此事發聲明表示,乘客和機組人員安全是首要,聯航會就這宗個案與英國公共衛生部門保持密切聯繫,機組人員接受過培訓,能應對飛機上生病的乘客,聯航會繼續依照英國衛生部門的預防建議,飛機內外,包括表面及機內上方的行李艙都已進行深度清潔。

如果CDC或其它政府當局確診聯航乘客感染新型冠狀病毒,會要求聯航提供與確診乘客有過密切接觸的乘客名單。

該航班的一名乘客聲稱,事後他們並沒有接到當局的任何指引,包括應注意哪些症狀,是否應該自我隔離。

