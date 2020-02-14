聯航舊金山飛倫敦客機有乘客報稱有新型肺炎症狀

【KTSF 梁秋玉報導】

聯合航空（United）一架由舊金山飛往倫敦的客機，有乘客疑似出現新型肺炎症狀，該客機星期五抵達倫敦希斯羅機場後，採取臨時關閉措施之後要做全面消毒。

聯航901航班的一位乘客在飛機上向空服員表示，自己疑似出現新型冠狀病毒症狀，之後被安置在機艙尾端，當地時間週五早上9點左右，飛機抵達倫敦希斯羅機場，機長通報機上有位乘客生病，要求所有乘客留在座位上，同時希斯羅機場還有7架飛機懷疑有新型冠狀病毒感染者。

約25分鐘後，所有乘客按英國公共衛生部的要求，填寫一份聯繫表格後，才准許下飛機。

聯航就此事發聲明表示，乘客和機組人員安全是首要，聯航會就這宗個案與英國公共衛生部門保持密切聯繫，機組人員接受過培訓，能應對飛機上生病的乘客，聯航會繼續依照英國衛生部門的預防建議，飛機內外，包括表面及機內上方的行李艙都已進行深度清潔。

如果CDC或其它政府當局確診聯航乘客感染新型冠狀病毒，會要求聯航提供與確診乘客有過密切接觸的乘客名單。

該航班的一名乘客聲稱，事後他們並沒有接到當局的任何指引，包括應注意哪些症狀，是否應該自我隔離。

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