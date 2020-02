特朗普讚揚中國處理新型肺炎疫情方式專業

【有線新聞】

特朗普總統讚揚中國,處理新型肺炎疫情的方式專業,相信有能力應對,但有白宮官員批評欠缺透明度。

中國內地新型肺炎疫情持續,特朗普接受美國的電台訪問時,讚揚中國政府專業、極之有能力應對,被問到中方公開的疫情資訊是否真確,特朗普說永遠不會知道,認為中方希望展現最好一面,會與中方緊密合作,但白宮官員唱反調。

白宮經濟顧問庫德洛說:「我們對於沒有獲邀(到中國協助抗疫)感到失望,我們也對中國欠缺透明度感到少許失望,你知道,這些數字在跳動,或許有充分理由,我在美國和中國都不是公共衛生方面的專家,但會對此感到驚訝。」

世衛指中國當局改變確診病例的計算方式,提高診症效率,也令病例數目增加,不代表疫情出現重大變化,又稱除了停泊在日本橫濱、隔離檢疫的鑽石公主號郵輪出現集體感染個案外,暫時未見疫情在中國以外的地方加劇。

歐盟各國衛生部門因應疫情,在比利時召開緊急會議,認同在機場等入境口岸檢測和預防措施至為關鍵,亦有與會代表指要警惕疫情影響中國醫療用品生產,呼籲制定聯合採購計劃。

