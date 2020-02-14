舊金山華埠生意慘淡 官員身體力行撐本土消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受中國疫情擴散影響，舊金山華埠連日來的生意也非常慘淡，代表該區的市參事佩斯金（Aaron Peskin）週四帶隊到華埠吃點心，身體力行，力證華埠非常安全，鼓勵市民及遊客前往消費。

本來一位難求的華埠，近日亦不難見到空置的車位，老牌中餐館新亞洲大酒樓午飯的時間亦坐不滿。

當被問及生意是否跌了很多時，新亞洲大酒樓老闆蘇先生說：「裡面可以看得到，是非常淡的，這麼大的餐館，（少了多少？）這個不知道，還沒統計，晚上的時候更差，都沒人來。」

看到華埠商戶近日的情況，市參事佩斯金亦非常擔憂，週四他起帶頭作用，與衛生局及應急管理局的官員來到新亞洲吃點心，力證華埠的安全。

他表示，在他任內，華埠經歷過911事件及沙士等，商戶亦捱過來，他鼓勵本地居民先多消費，拯救華埠的經濟。

佩斯金說：「市民其實沒甚麼要怕，不論你住在華埠，或是到訪華埠，真的沒有什麼害怕的，這是不理性的行為，就像我所講的，病毒是中國其中一部分的問題，並不是舊金山或華埠的問題。」

佩斯金亦知道，不少華埠公所及僑團因為擔心新型肺炎的疫情，近日紛紛取消春茗，亦有人呼籲將春茗所花的錢，用於捐助中國的疫情，佩斯金指，這兩件事其實可以並存。

佩斯金說：「我們兩樣都可以做，繼續辦春茗讓員工有工做，享受美好的家族宴會，大家一起慶祝農曆年，同時亦能幫助中國。」

此外，受疫情的影響，灣區不少亞裔疑似遭受歧視，衛生局表示，市府堅決譴責這種情況，他們亦擔心這種風氣，會令有徵狀的人不敢上報。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說：「令到在中國回來那個會驚，自己就算有事都好，都不願意講，到最後是否對大家都好呢？因為他隱瞞事實。」

在華埠的東華醫院亦設立了專線，讓有對疫情或者自己身體狀況有疑問的市民查詢。

東華醫院藥房及診所總監任高子娜（Gina Yam）說：「所有去過中國大陸的病人，如果是發燒或者是有任何呼吸道徵狀的話，就請打我們的熱線：(628)228-2828，而我們會有專人解釋，看看你是需要留在家，又或者來之前要做什麼。」

衛生局透露，舊金山的確出現過疑似個案，但經過多番醫學評估後，證實不是新型冠狀病毒。

衛生局亦提醒，每年死於流感的人遠比新型冠狀病毒為多，因此市民真的毋須過分擔心。

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