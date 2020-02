舊金山華埠生意慘淡 官員身體力行撐本土消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受中國疫情擴散影響,舊金山華埠連日來的生意也非常慘淡,代表該區的市參事佩斯金(Aaron Peskin)週四帶隊到華埠吃點心,身體力行,力證華埠非常安全,鼓勵市民及遊客前往消費。

本來一位難求的華埠,近日亦不難見到空置的車位,老牌中餐館新亞洲大酒樓午飯的時間亦坐不滿。

當被問及生意是否跌了很多時,新亞洲大酒樓老闆蘇先生說:「裡面可以看得到,是非常淡的,這麼大的餐館,(少了多少?)這個不知道,還沒統計,晚上的時候更差,都沒人來。」

看到華埠商戶近日的情況,市參事佩斯金亦非常擔憂,週四他起帶頭作用,與衛生局及應急管理局的官員來到新亞洲吃點心,力證華埠的安全。

他表示,在他任內,華埠經歷過911事件及沙士等,商戶亦捱過來,他鼓勵本地居民先多消費,拯救華埠的經濟。

佩斯金說:「市民其實沒甚麼要怕,不論你住在華埠,或是到訪華埠,真的沒有什麼害怕的,這是不理性的行為,就像我所講的,病毒是中國其中一部分的問題,並不是舊金山或華埠的問題。」

佩斯金亦知道,不少華埠公所及僑團因為擔心新型肺炎的疫情,近日紛紛取消春茗,亦有人呼籲將春茗所花的錢,用於捐助中國的疫情,佩斯金指,這兩件事其實可以並存。

佩斯金說:「我們兩樣都可以做,繼續辦春茗讓員工有工做,享受美好的家族宴會,大家一起慶祝農曆年,同時亦能幫助中國。」

此外,受疫情的影響,灣區不少亞裔疑似遭受歧視,衛生局表示,市府堅決譴責這種情況,他們亦擔心這種風氣,會令有徵狀的人不敢上報。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說:「令到在中國回來那個會驚,自己就算有事都好,都不願意講,到最後是否對大家都好呢?因為他隱瞞事實。」

在華埠的東華醫院亦設立了專線,讓有對疫情或者自己身體狀況有疑問的市民查詢。

東華醫院藥房及診所總監任高子娜(Gina Yam)說:「所有去過中國大陸的病人,如果是發燒或者是有任何呼吸道徵狀的話,就請打我們的熱線:(628)228-2828,而我們會有專人解釋,看看你是需要留在家,又或者來之前要做什麼。」

衛生局透露,舊金山的確出現過疑似個案,但經過多番醫學評估後,證實不是新型冠狀病毒。

衛生局亦提醒,每年死於流感的人遠比新型冠狀病毒為多,因此市民真的毋須過分擔心。

