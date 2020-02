舊金山國際機場SkyTerrace觀景台啟用（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週五是情人節,在灣區這裡週五開始有一個新的好去處,讓情人去拍拖和浪漫一下。

大家猜猜這裡是什麼地方?再看真些,相信大家都猜到這裡是飛機場,舊金山國際機場的SkyTerrace觀景台週五開始啟用,免費開放給大眾,大家無需要持有飛機票和登機證,都可以來到這個位於Terminal 2二號航廈大樓的觀景台,欣賞飛機升降。

在觀景台可以看到機場4條跑道,看到飛機降落和起飛,也可看見飛機滑行、抵達和離開閘口,觀景台高出停機坪50呎,景觀開揚。

觀景台佔地1,460平方呎,造價630萬元,在此可以以180度視野飽覽機場美景,進入觀景台的人,需要經過安檢,可是沒有限制攜帶液體,所以可以帶飲品和食物進去。

觀景台不准吸煙,機場發言人表示,這裡將會有咖啡廳,除了可以觀看機場風景之外,還有歷史展覽,展現機場上世紀50年代舊航廈的建築及歷史。

SkyTerrace觀景台一個星期七天都開放,時間是早上7點到晚上10點。

