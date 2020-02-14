舊金山國際機場SkyTerrace觀景台啟用（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週五是情人節，在灣區這裡週五開始有一個新的好去處，讓情人去拍拖和浪漫一下。

大家猜猜這裡是什麼地方？再看真些，相信大家都猜到這裡是飛機場，舊金山國際機場的SkyTerrace觀景台週五開始啟用，免費開放給大眾，大家無需要持有飛機票和登機證，都可以來到這個位於Terminal 2二號航廈大樓的觀景台，欣賞飛機升降。

在觀景台可以看到機場4條跑道，看到飛機降落和起飛，也可看見飛機滑行、抵達和離開閘口，觀景台高出停機坪50呎，景觀開揚。

觀景台佔地1,460平方呎，造價630萬元，在此可以以180度視野飽覽機場美景，進入觀景台的人，需要經過安檢，可是沒有限制攜帶液體，所以可以帶飲品和食物進去。

觀景台不准吸煙，機場發言人表示，這裡將會有咖啡廳，除了可以觀看機場風景之外，還有歷史展覽，展現機場上世紀50年代舊航廈的建築及歷史。

SkyTerrace觀景台一個星期七天都開放，時間是早上7點到晚上10點。

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