國會參議院週四以55票對45票表決通過「伊朗戰爭權力法」,限制總統發動戰爭的權力,規定總統不能繞過國會獨自宣戰。

特朗普總統就發推文提醒說:「如果他雙手被綁,伊朗就會佔便宜。」

決議案下一步將提交眾議院全院審議表決,就算在眾議院過關,也未必可以成為法例,因為特朗普可以否決決議案。

參議院共和黨領袖麥康尼表示反對這項決議案,他認為,參議院未必可以湊夠3分之2多數票去推翻總統的否決。

