中國內地醫藥公司中國生物上月中下旬起,到武漢採集康復者血漿,發現當中有新型冠狀病毒的抗體,可殺滅病毒,並製成能用於臨床治療的特免血漿。

上週六首次在武漢江夏區第一人民醫院用來治療危重病人,他們在治療的12至24小時內,重要指標全面改善,治療效果顯著。

目前血漿治療已合共用於11名危重病人,專家稱這是目前治療新型肺炎的最有效方法,可以大幅降低危重患者的死亡率,呼籲身體較健康、沒其他傳染病的患者,完全康復後捐血救人。

不過,廣州醫科大學附屬一院呼吸科醫生李靖就認為,用血漿治療存在一定風險。

李靖說:「主要是一個排斥反應,因為本身病人跟血清也要看血型。」但她認為在有特效藥前,這是比較可行的應急治療方法。

