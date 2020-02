奧克蘭動物園推「不要塑料」運動 禁售膠樽飲品（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)動物園成為全美首個禁售膠樽飲品的動物園,園方週四推出「No to Plastics」,「不要塑料」的運動,除了盡量不再在動物園使用的塑料外,亦希望鼓勵到訪動物園的人亦加入這個運動。

奧克蘭動物園保育總監Amy Gotliffe說:「奧克蘭動物園每個部門已經減少使用塑料,由禮品店到我們的咖啡廳,以至是如何管理動物及我們辦公室的生活,希望啟發所有人同樣作出行動。」

這些動物雕塑是藝術家利用從海上拾回來的塑膠類產品製作而成,希望給到場參觀的人一場震撼教育,加入不用塑膠產品的行列,園方鼓勵參觀人士可以從嘗試減少使用一種塑膠製品開始。

此外,動物園由即日起不會出售用膠樽裝的水,改用鋁罐,裝爆谷的袋由膠袋變成紙袋,最終的目標是希望動物園能全面淘汰塑料用品。

