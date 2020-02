中國新型肺炎致1,382人死 國泰新加坡減飛香港航班

【KTSF 吳倩妤報導】

中國公布的武漢肺炎確診病例目前已經逼近65,000宗,當中有1,382人死亡,為何病例數字會急劇上升?

對於中國的病例大幅增加,世界衛生組織認為,是因為中國改變確診方式所致,不代表疫情發生重大變化。

由於對病毒的核酸檢測耗費時間,而且設備不足,中國現在對於疑似病例只要經過電腦斷層掃瞄,發現病人肺部有新冠狀病毒病變特徵,就列為臨床確診病例。

據醫學網站MedRxiv對中國近9,000病例的研究報告,新冠狀病毒的潛伏期中位數是4.8日,而患者在沒有防護下,可傳染3.77人,患者預計死亡率就達3.06%。

此外有消息指,北京中央抗疫指導組有專家指出,武漢肺炎比沙士更快令患者出現嚴重呼吸衰竭,令救治更困難。

另一方面,除了停泊日本港口的鑽石公主號郵輪之外,中國境外未有出現大規模的爆發,中國境外目前有500多宗。

美國就出現第15宗病例,聯邦疾控中心(CDC)指,患者是7號坐包機返回德州空軍基地接受隔離的僑民,在由中國接回的約800人中,195人已完成隔離,仍有超過600人在隔離中。

香港方面的病例已增加到53宗,衛生署認為病毒已出現第二代傳播,即是出現社區感染。

新加坡航空宣布因應疫情,自下星期一起,往來舊金山至新加坡的新航SQ1和SQ2班機將不會停香港,有關改變至3月底止,新航會視乎情況而有所調整。

而國泰航空亦宣布由下星期二起,舊金山往來香港航班由原本每星期21班減至14班。

