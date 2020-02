香港日用品搶購潮仍未結束（視頻）

【有線新聞】

香港搶購日用品,例如是廁紙,持續了一個星期仍未完。沙田有超市出現了一座廁紙迷宮,有人特意跨區掃貨。

星期四晚有人說,沙田第一城百佳有一座「廁紙迷宮」,到早上7時半一開門,大家急急腳入去掃貨。

廁紙堆到比人高,人人起碼左右手各拿一條。超市規定,最多買兩件,但有人一拿拿數條,分數次結帳。

一位住黃大仙的男士,早上乘搭屯馬線頭班車,跨區入貨,「當然擔心,否則不用買這麼多,那些人是發瘋的,我就是當日不夠他們瘋癲,現在才要這樣。」

另一位市民則指:「(家裏夠不夠廁紙用?) 夠。(為甚麼還要買兩條?)你怎知道何時用完啊?」

市民周女士表示:「家裏還有10卷,3個人用,通常3日用完。(3日用到十卷紙巾?)有時用到,因為很多時候要抹東西。」

一位女士買了6條,轉頭又買多6條。這位男士則一次過買了10條,原來有苦衷,「老人院用啊,平時訂到貨,現在是訂不到。」

這裏的「廁所紙迷宮」,7時半開始賣,三小時後幾乎賣完,只剩下一幢。

除了紙巾,一樽3公升的酒精,長沙灣有藥房賣到750元,有市民說是「天價」。老闆林先生這樣說:「我們都很無辜,自由市場﹑明碼實價,覺得貴應該不要買。」他解釋,來貨價貴了7倍。

商會就說,連裝酒精的樽亦漲價。港九藥房總商會副理事長張德榮指出:「以往我們找一些樽﹑有噴口的樽,但現在來說比較難找,大約30毫升的小樽﹑有噴口,要十多元。」

搶購潮究竟何時會完結?這一刻大家都沒一個肯定的答案。

