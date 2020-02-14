香港日用品搶購潮仍未結束（視頻）

【有線新聞】

香港搶購日用品，例如是廁紙，持續了一個星期仍未完。沙田有超市出現了一座廁紙迷宮，有人特意跨區掃貨。

星期四晚有人說，沙田第一城百佳有一座「廁紙迷宮」，到早上7時半一開門，大家急急腳入去掃貨。

廁紙堆到比人高，人人起碼左右手各拿一條。超市規定，最多買兩件，但有人一拿拿數條，分數次結帳。

一位住黃大仙的男士，早上乘搭屯馬線頭班車，跨區入貨，「當然擔心，否則不用買這麼多，那些人是發瘋的，我就是當日不夠他們瘋癲，現在才要這樣。」

另一位市民則指：「（家裏夠不夠廁紙用？） 夠。（為甚麼還要買兩條?）你怎知道何時用完啊？」

市民周女士表示：「家裏還有10卷，3個人用，通常3日用完。（3日用到十卷紙巾？）有時用到，因為很多時候要抹東西。」

一位女士買了6條，轉頭又買多6條。這位男士則一次過買了10條，原來有苦衷，「老人院用啊，平時訂到貨，現在是訂不到。」

這裏的「廁所紙迷宮」，7時半開始賣，三小時後幾乎賣完，只剩下一幢。

除了紙巾，一樽3公升的酒精，長沙灣有藥房賣到750元，有市民說是「天價」。老闆林先生這樣說：「我們都很無辜，自由市場﹑明碼實價，覺得貴應該不要買。」他解釋，來貨價貴了7倍。

商會就說，連裝酒精的樽亦漲價。港九藥房總商會副理事長張德榮指出：「以往我們找一些樽﹑有噴口的樽，但現在來說比較難找，大約30毫升的小樽﹑有噴口，要十多元。」

搶購潮究竟何時會完結？這一刻大家都沒一個肯定的答案。

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