港府派抗疫「應急錢」學生商戶食肆等受惠（視頻）

香港特區政府宣布發放抗疫「應急錢」,低收入家庭每戶有2,000港元,每名學生學習津貼加碼到3,500港元,零售商戶、持牌食肆會獲資助8萬到20萬港元不等。政府同時破例「打本」予商家生產口罩,多項資助共需250億港元,政府會緊急向立法會財委會申請撥款。

在中、小學及幼稚園方面,學生的學習津貼會加碼1,000港元,每人會取得3,500港元;20萬低收入家庭同樣受惠,每戶會獲發平均5,000港元。

政府有意用火炭駿洋邨及暉明邨做檢疫中心,已經收到信編配入這些屋苑的準住戶,會獲6,000港元津貼;政府會向全港的公私營住宅物業,每幢發放一筆過26,000港元;物管公司要為聘用的清潔工、保安員每月提供1,000港元津貼。

疫情之下業績受重創的飲食、零售業會直接派發資助。持牌小販會獲5,000港元;大牌食肆、工廈食堂會取到20萬港元;其他持牌小食食肆、食物製造商等一律有8萬港元津貼;旅行社及零售商戶同樣會有一次性8萬港元津貼,範圍未定。

特首林鄭月娥於記者會發言時繼續不戴口罩,她指政府最近獲贈的160萬個口罩,會全數經社福機構轉贈長者及弱勢社群,又指政府會資助商家研發可重用口罩以及生產外科口罩,每條生產線可能資助數百萬港元。

政府會向立法會申請250億港元,成立防疫抗疫基金落實多項措施,當中47億撥予醫管局,加強防護裝備、津貼醫護住宿等。

持小食店牌照的糖水店張小姐認為,8萬港元資助是雪中送炭。

張小姐說:「九折支薪,每間店兩個人,其中一個要放假。(是否15年以來第一次?)第一次,我第一次。(聽到有資助的感受?)當然開心,真是﹑真是雪中送炭。」

