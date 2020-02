鑽石公主號多名長者獲准下船隔離

【有線新聞】

鑽石公主號郵輪部分長者提早下船隔離,另外當地新增7宗新型肺炎個案,累計258宗個案,日本考慮擴大肺炎的檢測對象。

鑽石公主號郵輪停靠橫濱個多星期,11名長者在當局安排下終於可以落船,坐旅遊巴到埼玉縣和光市政府安排的設施隔離直至下週三。

這些人是80歲以上、有長期病患或郵輪房間沒有陽台,而且對新型冠狀病毒呈陰性。

日本再新增多宗新型肺炎個案。沖繩一名60多歲女的士司機確診,當局懷疑她本月1日接載過短暫停靠那霸的鑽石公主號乘客。

沖繩縣政府指,另外有大約200人可能接觸過郵輪乘客,正展開追蹤調查。

和歌山縣再有新增病例。患者是一名70多歲男病人,目前情況嚴重。

當局表示,患者沒有跟週四確診的醫生接觸,強調不是醫院感染。

東京亦多2名男子確診,他們是早前確診的士司機的密切接觸者,其中一人是船公司職員,該船上月底、新年期間舉行派對,派對上80人,10人有發燒症狀。

北海道、愛縣知再有新增病例,當局再為早前乘坐第三班撤僑包機的公民做病毒檢測,一人呈陽性。

厚生勞動省表示,現時無證據新型肺炎在國內大規模擴散,正考慮擴大對所有懷疑感染新型肺炎的人進行檢測。

