鑽石公主號多名長者獲准下船隔離

【有線新聞】

鑽石公主號郵輪部分長者提早下船隔離，另外當地新增7宗新型肺炎個案，累計258宗個案，日本考慮擴大肺炎的檢測對象。

鑽石公主號郵輪停靠橫濱個多星期，11名長者在當局安排下終於可以落船，坐旅遊巴到埼玉縣和光市政府安排的設施隔離直至下週三。

這些人是80歲以上、有長期病患或郵輪房間沒有陽台，而且對新型冠狀病毒呈陰性。

日本再新增多宗新型肺炎個案。沖繩一名60多歲女的士司機確診，當局懷疑她本月1日接載過短暫停靠那霸的鑽石公主號乘客。

沖繩縣政府指，另外有大約200人可能接觸過郵輪乘客，正展開追蹤調查。

和歌山縣再有新增病例。患者是一名70多歲男病人，目前情況嚴重。

當局表示，患者沒有跟週四確診的醫生接觸，強調不是醫院感染。

東京亦多2名男子確診，他們是早前確診的士司機的密切接觸者，其中一人是船公司職員，該船上月底、新年期間舉行派對，派對上80人，10人有發燒症狀。

北海道、愛縣知再有新增病例，當局再為早前乘坐第三班撤僑包機的公民做病毒檢測，一人呈陽性。

厚生勞動省表示，現時無證據新型肺炎在國內大規模擴散，正考慮擴大對所有懷疑感染新型肺炎的人進行檢測。

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