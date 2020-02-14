司法部長下令翻查多宗敏感案件 包括Michael Flynn案

【KTSF 張麗月報導】

消息透露，聯邦司法部長巴爾正下令翻查多宗敏感的案件，當中包括委派外面的檢察官重新審視前國家安全顧問Michael Flynn案。

消息透露，巴爾已經下令外面的檢察官Jeffrey Jensen，重新檢討前國家安全顧問Michael Flynn案，等Flynn不用坐監。

Flynn因為在通俄案中向聯邦調查局（FBI）說謊，否認與俄羅斯有聯繫，而在2017年底，Flynn首先與控方達成認罪協議，但其後通俄案審結時，他收回認罪協議，至今仍然等候判刑。

此外，巴爾也委派白宮以外的多名檢察官，去調查其他政治敏感的案件，當中有部分牽涉特朗普的盟友，以及批評者和反對者。

巴爾此舉被認為不尋常和受爭議，令人質疑司法部的獨立性，因為翻查這些舊案，可能有利特朗普和他的前任助手，不過巴爾強調，司法部的運作仍然不受政治影響。

巴爾說：「總統沒有要求我干預刑事案，我不能做好工作，因為不斷有評論妨礙我。」

不過特朗普就發推文聲稱，身為總統，他有權干預司法部的調查，只不過他選擇沒有這樣做。

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