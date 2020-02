司法部長下令翻查多宗敏感案件 包括Michael Flynn案

【KTSF 張麗月報導】

消息透露,聯邦司法部長巴爾正下令翻查多宗敏感的案件,當中包括委派外面的檢察官重新審視前國家安全顧問Michael Flynn案。

消息透露,巴爾已經下令外面的檢察官Jeffrey Jensen,重新檢討前國家安全顧問Michael Flynn案,等Flynn不用坐監。

Flynn因為在通俄案中向聯邦調查局(FBI)說謊,否認與俄羅斯有聯繫,而在2017年底,Flynn首先與控方達成認罪協議,但其後通俄案審結時,他收回認罪協議,至今仍然等候判刑。

此外,巴爾也委派白宮以外的多名檢察官,去調查其他政治敏感的案件,當中有部分牽涉特朗普的盟友,以及批評者和反對者。

巴爾此舉被認為不尋常和受爭議,令人質疑司法部的獨立性,因為翻查這些舊案,可能有利特朗普和他的前任助手,不過巴爾強調,司法部的運作仍然不受政治影響。

巴爾說:「總統沒有要求我干預刑事案,我不能做好工作,因為不斷有評論妨礙我。」

不過特朗普就發推文聲稱,身為總統,他有權干預司法部的調查,只不過他選擇沒有這樣做。

