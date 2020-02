司法部撤銷對前FBI副局長McCabe刑事調查

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部週五宣布撤銷對前聯邦調查局(FBI)副局長Andrew McCabe的刑事調查,不會就他在一次媒體爆料事件上是否向調查員說謊一事提出起訴。

McCabe一直是特朗普總統攻擊的對象,特朗普認為McCabe和其他前任FBI高層非法針對他,並因此調查他的2016選舉陣營是否有和俄羅斯私通。

他在2016年時批准向華爾街日報記者爆料,內容是有關McCabe說支持調查克林頓基金的對話。

司法部之後的調查認為,McCabe和調查員就爆料一事面談時多次不夠坦白,稍後時任司法部長Jeff Sessions就在McCabe夠資格提早退休的一天前把他開除。

有分析說,總統不停攻擊司法部,可能也令起訴McCabe更複雜。

McCabe的支持者一直認為,McCabe被起訴是出於政治動機,這次撤銷控訴,預計會令特朗普非常不滿,此舉也可能是司法部長巴爾要向外界展示,司法部是獨立於特朗普.

巴爾在週四公開向特朗普表示,要求他不要再在社交媒體上攻擊執法人員,說這些批評令他很難做好自己的工作。

特朗普日前發推文批評司法部對他的親信Roger Stone申請量刑過重,之後司法部就否決了原來7至9年的判刑申請,改為較輕的刑期,之後就惹來特朗普干預司法獨立的爭議。

而最新消息就指,Stone已經透過律師要求重新審訊。

