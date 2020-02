港大深圳醫院教人自製口罩 稱過濾功能達九成（視頻）

【有線新聞】

口罩短缺、有甚麼代替品?港大深圳醫院及消委會,就推介用廚房紙及紙巾自製口罩,聲稱過濾功能達到外科口罩九成以上,外面加個膠面罩就有防護作用。

以為口罩消毒風乾可以多用幾天?專家說,無論用酒精搓手液噴,或用肥皂水洗,口罩纖維都會變型,喪失過慮功能。那麽市民可以用甚麼代替?

港大深圳醫院聯同消委會、科技園和城大建築學及土木工程系合作,推薦一款DIY口罩。首先,洗乾淨雙手,用兩張廚房紙巾,壓花不要重疊。或者乾脆用不同牌子,貼面的內層要用一張袋裝紙巾,剪開足夠做兩個口罩。兩邊用皺紋膠紙或釘書機釘好,再打洞,外層包一條鐵線,固定鼻樑位置。最後,再穿四條橡筋便大功告成。

不過,這個口罩不防水,外面一定要多加一個膠面罩,剪開膠文件夾,夾在眼鏡左右兩側,戴上後就有基本防護功能。

團隊測試過十幾種物料,最終發現廚房紙巾纖維排列,和外科口罩最相似,疊起兩張加張紙巾,指過濾功能拍得上外科口罩九成以上。

港大深圳醫院助理院長樊敬文表示:「希望在這個環境之下,可以找到一些在家中最易找到的替代品,暫時頂著,比如想上街買點東西,這些情況就會最好。如果你見到別人戴面罩,你不應取笑他,而應該覺得這個人是個盡責的市民,去保護自己和別人。」

醫生又說,這個口罩未經醫療級別認證,所以來到醫院診所等高風險地方,自己又已有上呼吸道感染病徵,就要配戴外科口罩。

