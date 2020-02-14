港大深圳醫院教人自製口罩 稱過濾功能達九成（視頻）

【有線新聞】

口罩短缺、有甚麼代替品？港大深圳醫院及消委會，就推介用廚房紙及紙巾自製口罩，聲稱過濾功能達到外科口罩九成以上，外面加個膠面罩就有防護作用。

以為口罩消毒風乾可以多用幾天？專家說，無論用酒精搓手液噴，或用肥皂水洗，口罩纖維都會變型，喪失過慮功能。那麽市民可以用甚麼代替？

港大深圳醫院聯同消委會、科技園和城大建築學及土木工程系合作，推薦一款DIY口罩。首先，洗乾淨雙手，用兩張廚房紙巾，壓花不要重疊。或者乾脆用不同牌子，貼面的內層要用一張袋裝紙巾，剪開足夠做兩個口罩。兩邊用皺紋膠紙或釘書機釘好，再打洞，外層包一條鐵線，固定鼻樑位置。最後，再穿四條橡筋便大功告成。

不過，這個口罩不防水，外面一定要多加一個膠面罩，剪開膠文件夾，夾在眼鏡左右兩側，戴上後就有基本防護功能。

團隊測試過十幾種物料，最終發現廚房紙巾纖維排列，和外科口罩最相似，疊起兩張加張紙巾，指過濾功能拍得上外科口罩九成以上。

港大深圳醫院助理院長樊敬文表示：「希望在這個環境之下，可以找到一些在家中最易找到的替代品，暫時頂著，比如想上街買點東西，這些情況就會最好。如果你見到別人戴面罩，你不應取笑他，而應該覺得這個人是個盡責的市民，去保護自己和別人。」

醫生又說，這個口罩未經醫療級別認證，所以來到醫院診所等高風險地方，自己又已有上呼吸道感染病徵，就要配戴外科口罩。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。