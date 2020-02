【KTSF 梁秋玉報導】

為加強防控疫情,聯邦疾控中心(CDC)宣佈對部分流感病人做新型冠狀病毒檢測,該計劃先從包括舊金山在內的5個城市開始實施。

CDC首輪挑選舊金山、洛杉磯、西雅圖、芝加哥和紐約等5個城市實施防疫檢測新措施。

未來數星期,還將有更多城市加入檢測計劃,直到形成全美監控網絡。

當局表示,這些有檢測實驗室的城市,都會配置新冠狀病毒檢測設備。

該計劃是基於中國疫情仍未受控,而兩名從武漢撤僑的美國人,分別在加州和德州確診,美國至今仍有600多名從武漢回來的美國人接受強制隔離,當局正密切監視他們是否出現病毒感染的症狀,希望此項即早防疫措施,能有效阻止病毒人傳人,但同時也要做好病毒可能會擴散的準備。

