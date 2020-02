中國武漢肺炎疫情持續 死亡人數達1,523人

【KTFS 吳倩妤報導】

中國國家衛健委公布武漢肺炎新增2,641宗確診個案,總感染人數超過66,000人,死亡人數為1,523,世衛組織派專家組到中國考察疫情。

世界衞生組織的聯合專家組,這個週末會在中國實地調查,專家組希望了解新型冠狀病毒的傳播特性,疫情的嚴重程度,以及評估防疫措施的成效,特別希望探討當地醫護人員受感染的原因。

中國國家衛健委表示,至今中國共有1,716名醫護人員受感染,針對中國的疫情,世衛組織沒有交代聯合專家組有沒有美國的人員。

對於拒絕美國專家到中國實地考察疫情,以及對病毒的起源問題,都引來外界的質疑,特朗普要求美國科學院的專家盡快查清武漢肺炎的病毒來源後,白宮貿易顧問納瓦羅日前向FOX新聞指,中國最終必須對病毒起源負責。

白宮首席經濟顧問庫德洛週四也批評中國對疫情的處理不夠透明,他也對去中國考察疫情的世衛專家組內沒有美國人員的事感到失望。

新型冠狀病毒疫情蔓延全球多國,埃及亦出現確診個案,也算是非洲的首例,患者是中國人,從首都開羅國際機場入境,病毒化驗呈陽性反應,但無出現症狀,目前隔離治療,情況穩定。

目前中國境外最多病例的是日本,日本新增7宗確診病例,累計258宗個案,當中有至少218宗同鑽石公主號郵輪有關。

現時武漢肺炎有兩種名稱,世衛組織的定名是CoVid19,意思是2019冠狀病毒疾病,而國際病毒分類學委會(ICTV),就將疫情定名為SARS-CoV-2,沙士2型,即是由冠狀病毒2型引起的嚴重急性呼吸症候群。

