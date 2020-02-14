灣區中餐館生意驟降 業界呼籲本地華人勿恐慌（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺型疫情嚴重衝擊灣區中餐館，週四有50多家中餐館舉行聯合記者會，呼籲本地華人不要恐慌，因為灣區不是疫區，應該繼續支持中餐生意。

中半島Millbrae市的湖北味道餐廳，原本農曆新年將接待灣區多個院校社區舉辦的湖北同鄉會活動，人數超過兩千，結果因為新型冠狀病毒疫情而被迫取消，再加上本地華人恐慌，生意驟降八九成。

湖北味道老闆魏秋平（Nina Wei）說：「實際上我們來這裡吃飯的，是湖北的當地（灣區）人比較多，真正過來的，因為一封城，根本就沒有人過來了，然後對我們的影響特別大，我們要交房租、水電、保險、人工，所以我們過年到現在，我們一落千丈，根本是只能維持一下，每個月每天就一點外賣，或者是美國人來吃。」

餐廳老闆表示，目前的顧客都是白人常客，她希望華人也能像以往一樣，放心到餐館用餐。

魏秋平說：「非常支持我們的是白人，他們一說起來武漢熱乾麵，大家還笑一笑，他說武漢有問題，我們餐館的熱乾麵沒有，加油，我們會加油的，武漢加油。」

新型冠狀病毒疫情對舊金山灣區的中餐業造成嚴重打擊，對全美其他的中餐業也造成了衝擊，包括華人聚居的紐約、芝加哥、休斯頓、波士頓、洛杉磯等地，據悉這些城市的中餐業者也將於下星期舉行類似的記者會，呼籲華人支持中餐業。

薰衣草火鍋老闆戴錡（Tai Chi）說：「我們餐館老闆現在有一個重大責任，我們要制止這種謠言，這種恐慌繼續擴大，我們要讓大家覺得，美國是非常安全的，就這十幾個案例來說，這個是非常少的，美國只有幾億人，它能控制住，美國人的環境這麼好，醫藥那麼好，絕對不會因為來中國餐館，就讓你得病了。」

中餐業者表示，全美中餐館生意受疫情影響，普遍下跌5到8成。

業者認為，如果疫情持續數個月，會令很多餐廳倒閉，因此呼籲華人繼續支持中餐業。

還有餐廳業者建議用中英文在社交媒體，例如Yelp、Facebook打廣告，並且推出一些促銷活動。

Fremont市議員黃潔宜（Teresa Keng）是迦南廚房老闆，她說：「好像說我們餐廳，剛好1月底開幕，所以我們是開幕四週年，所以我們就說，現在是週年慶，有甚麼促銷，還說現在情人節有甚麼促銷，賣多少錢，送甚麼東西，或是說套餐這樣子，我覺得都是會對生意有一點幫助，因為大家總是要吃飯，不可能一天三餐都在家煮。」

另外，Fremont市長高敘加（Lily Mei）也有為中餐業打氣，希望民眾不要相信謠言，政府會對疫情保持公開透明，並已做好應對準備。

高敘加說：「我們希望每位市民感到安全，感到受歡迎和尊重，當然我們的生意夥伴，我們會確保你們都能成功。」

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