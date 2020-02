灣區中餐館生意驟降 業界呼籲本地華人勿恐慌（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺型疫情嚴重衝擊灣區中餐館,週四有50多家中餐館舉行聯合記者會,呼籲本地華人不要恐慌,因為灣區不是疫區,應該繼續支持中餐生意。

中半島Millbrae市的湖北味道餐廳,原本農曆新年將接待灣區多個院校社區舉辦的湖北同鄉會活動,人數超過兩千,結果因為新型冠狀病毒疫情而被迫取消,再加上本地華人恐慌,生意驟降八九成。

湖北味道老闆魏秋平(Nina Wei)說:「實際上我們來這裡吃飯的,是湖北的當地(灣區)人比較多,真正過來的,因為一封城,根本就沒有人過來了,然後對我們的影響特別大,我們要交房租、水電、保險、人工,所以我們過年到現在,我們一落千丈,根本是只能維持一下,每個月每天就一點外賣,或者是美國人來吃。」

餐廳老闆表示,目前的顧客都是白人常客,她希望華人也能像以往一樣,放心到餐館用餐。

魏秋平說:「非常支持我們的是白人,他們一說起來武漢熱乾麵,大家還笑一笑,他說武漢有問題,我們餐館的熱乾麵沒有,加油,我們會加油的,武漢加油。」

新型冠狀病毒疫情對舊金山灣區的中餐業造成嚴重打擊,對全美其他的中餐業也造成了衝擊,包括華人聚居的紐約、芝加哥、休斯頓、波士頓、洛杉磯等地,據悉這些城市的中餐業者也將於下星期舉行類似的記者會,呼籲華人支持中餐業。

薰衣草火鍋老闆戴錡(Tai Chi)說:「我們餐館老闆現在有一個重大責任,我們要制止這種謠言,這種恐慌繼續擴大,我們要讓大家覺得,美國是非常安全的,就這十幾個案例來說,這個是非常少的,美國只有幾億人,它能控制住,美國人的環境這麼好,醫藥那麼好,絕對不會因為來中國餐館,就讓你得病了。」

中餐業者表示,全美中餐館生意受疫情影響,普遍下跌5到8成。

業者認為,如果疫情持續數個月,會令很多餐廳倒閉,因此呼籲華人繼續支持中餐業。

還有餐廳業者建議用中英文在社交媒體,例如Yelp、Facebook打廣告,並且推出一些促銷活動。

Fremont市議員黃潔宜(Teresa Keng)是迦南廚房老闆,她說:「好像說我們餐廳,剛好1月底開幕,所以我們是開幕四週年,所以我們就說,現在是週年慶,有甚麼促銷,還說現在情人節有甚麼促銷,賣多少錢,送甚麼東西,或是說套餐這樣子,我覺得都是會對生意有一點幫助,因為大家總是要吃飯,不可能一天三餐都在家煮。」

另外,Fremont市長高敘加(Lily Mei)也有為中餐業打氣,希望民眾不要相信謠言,政府會對疫情保持公開透明,並已做好應對準備。

高敘加說:「我們希望每位市民感到安全,感到受歡迎和尊重,當然我們的生意夥伴,我們會確保你們都能成功。」

