中國衛健委首次公佈醫護人員感染新型肺炎的數字,目前有1,716名醫護感染,其中6人死亡。

衛健委指,醫護人員感染數字,約佔所有患者的3.8%,衛健委指當局高度關注這問題,並已針對醫療機構發布防控指引。

中國以外的地區目前錄得超過580宗感染個案,日本有一名患者死亡,她是一名八旬老婦,當局仍在調查她是如何受感染,而菲律賓和香港早前分別錄得死亡個案。

