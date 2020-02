【KTSF】

目前全美有15宗新型肺炎確診病例,聯邦疾控中心(CDC)表示,疫情可能會持續到明年。

CDC總監Robert Redfield醫生說:「我認為新型冠狀病毒會持續到今個季度,甚至過了今年還會持續,而且我認為病毒最終會在國內產生社區傳播。」

CDC表示,當局正準備新型冠狀病毒在美國出現大規模爆發的情況,當局指病毒能夠通過沒有癥狀的患者傳播,而且目前暫時沒有疫苗和對抗病毒的藥物。

