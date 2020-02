加州法院裁定蘋果員工下班接受搜查也要獲發工資

【KTSF】

加州最高法院週四一致裁定,蘋果公司必須向員工下班時花在保安搜查上的時間支付薪酬。

根據蘋果公司的僱員守則,員工離開工作場所前,必須強制接受上司或保安員搜查,包括搜查他們的手提袋和手提電話,有員工說,搜查加上等候時間,往往要花5至20分鐘,有時會長達45分鐘,有多名僱員就此向蘋果公司提出訴訟。

加州最高法院裁定,根據加州法律,員工花在保安搜查上的時間等同「已工作的時間」,因為員工仍受制於蘋果公司,而且必須留在工作場所,直至搜查結束,此舉的利益亦全歸於蘋果,而且不遵從的員工有可能面臨紀律處分。

這宗訴訟最早在舊金山的聯邦地方法院提出,當時法官判蘋果公司勝訴,之後原告提出上訴,聯邦第9巡迴上訴法院要求加州最高法院釋法,解釋加州法律是否規定員工接受搜查時要獲支薪。

案件現時將會發還聯邦上訴法院審理,而裁決只適用加州的僱員。

