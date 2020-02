布里德稱多年前曾與涉貪前工務局長Nuru交往

【KTSF】

舊金山前工務局長Mohammad Nuru涉貪案有新進展,舊金山市長布里德(London Breed)週五在社交網站發文,表示她與Nuru是認識多年的好友,二人在20多年前更曾交往一段時間,之後一直維持友好關係,布里德說她是基於維持公眾透明度的原因,決定公開這段過去。

Nuru與餐館老闆Nick Bovis,涉嫌賄賂一名舊金山國際機場委員,企圖取得機場餐廳租約,Nuru已因指控辭退工務局長的職位。

布里德稱,她1月知悉聯邦檢控官向Nuru和Bovis提出貪污的指控後,她對事件感到震驚、哀傷、失望和憤怒,她說如果Nuru真的有做過,他的行徑完全違背了公眾的信任,也損害了作為公務員的核心任務和職責。

布里德在聲明中說,她希望澄清坊間一些流言,並希望舊金山市民能直接聽到市長的解釋。

她說與Nuru的友情已有超過20年之久,20年前曾短暫交往,遠在她競選公職之前,而她與Nuru和他的成年女兒,多年來一直維持好友的關係。

她說多年來的友誼,令她對Nuru面臨的指控感到困惑和傷心,如果指控是真,她難以相信有人會為了小小的利益而犧牲那麼多,損害多年累積的誠信、生計,並令他家人、友人、同事和市民的生活面臨翻天覆地的改變。

Breed在聲明中強調,她從未叫Nuru做不正當的事,Nuru也從未叫她做不正當的事,她是在聯調局公布指控前不久,知悉Nuru與Bovis的勾當,她知悉事件後,已馬上通知市府律師跟進,展開獨立調查。

另外,布里德也披露,她曾獲Nuru「贈禮」,她說在4月1日呈交的利益申報中,她會主動披露從Nuru獲得約5,600元贈禮,當中源於她的汽車去年壞掉,Nuru作為她的朋友,把車拿到汽車技工處修理,當時維修費似乎高於車齡已18年的汽車的價值,不過Nuru仍把汽車修好。

之後,汽車再度出問題,Nuru為布里德找了一台租車,整件事的費用約5,600元,她說有意賣掉汽車,把款項退還給Nuru。

點擊此處閱讀布里德的聲明

