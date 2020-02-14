科技企業帶動矽谷房價飆升 上班族要忍長途通勤（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷目前正處於創紀錄的經濟增長，而科技業刺激這增長的推動力，但是這裡的房屋價格之高，也迫使一些矽谷居民必須忍受超過3個小時的通勤時間。

矽谷合資企業發布的矽谷指數報告顯示，2018年年中到2019年年中的12個月內，矽谷經濟創造了29,000個職位。

報告也指出，這是矽谷歷來最長的經濟增長，在報告中，矽谷的定義是Santa Clara縣、San Mateo縣和Alameda縣南部，再加上Santa Cruz縣北部，新增加的職位中，49%來自科技行業，比之前一年高7個百分點。

這些職位包括軟體製作、編寫和製造、手機運用模式app、網絡建設和互聯網有關的工作等，主要公司包括大家熟悉的Amazon、Google、蘋果、Facebook 和LinkedIn。

這也將矽谷的平均年薪在2019年飆升至126,000元，比舊金山的119,000元來得高。

Alameda縣的平均收入是75,000元，加州則是68,000元，美國則是47,000元。

而即使矽谷失業率降到19年最低，房屋危機卻促使101,000矽谷居民被迫忍受超過3個小時的來回通勤時間。

而2016年到2019年之間，有69,200人搬離矽谷，而搬進矽谷的則有58,700人。

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