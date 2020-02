【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運(BART)列車上發生打人事件,警方公開閉路電視,拍攝到疑犯的照片,至週四晚,捷運警方稱疑犯已落網。

捷運警方表示,週二傍晚6點左右,匪徒在東灣奧克蘭市(屋崙)的Coliseum站上車,並與一名已經在車上的女乘客談話。

當列車抵達Fruitvale站時,男事主上車,並開始與匪徒以及女乘客談話。

警方表示,後來匪徒拳打男事主的臉,兩人於是打起上來,匪徒用鐵鍊打事主,然後在Lake Merritt站下車。

男事主送院治療後已經出院,沒有生命危險。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

