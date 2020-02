武漢多間醫院物資短缺 向外界公開求救

【有線新聞】

武漢雷神山醫院在10日內建成,被稱為「中國速度」,上週六晚已經開始接收了第一批轉院的重症病人,但週二就在網上向外界公開徵求口罩等的醫療物資。香港有線新聞台聯絡到雷神山醫院院長王行環,他說雖然政府保障了關鍵物資有供應,但其他物資都仍然需要捐贈。

最關鍵的雷神山和火神山都要民間捐贈,武漢其他醫院又如何?一份由湖北省政府微信公眾號發布的清單就列出一線物資仍然告急,其中同濟醫院的職員說,雖然封城抗疫已經三個禮拜,當局都調動物資支援,但問題依然未解決。

武漢兒童醫院和市第一醫院都證實他們的防護服和N95口罩仍然短缺,而由疫情一開始就已經接收重症患者的金銀潭醫院就說,連急救設備都非常短缺,統計不了現有物資可以支持多久。

早前武漢市政府曾警告外界,說如果不透過武漢紅十字會,直接向醫院捐贈物資的話,有機會違法,但醫院職員說違法也要做:「規定是這麼說的,但是現在我們沒有這些物資,不能讓醫護人員裸著上吧,對不對?」

