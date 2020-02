【KTSF】

美國再多一宗新型冠狀病毒確診個案,令全美總確診人數增加至14人。

患者是一名在上星期從武漢撤僑回來的美國人,確診前已經在南加州聖地牙哥的空軍基地接受隔離檢疫,目前已經送到醫院隔離治療。

這個已經是同一批從武漢撤僑的人當中,第二名確診患者,當局指相信兩宗病例沒有關連。

