【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)週四公布,美國再有一宗新型肺炎確診個案,病者是乘坐撤僑包機回美的其中一人,返美後在德克薩斯州的空軍基地隔離。

病人是於上週飛抵San Antonio市Lackland空軍基地,目前在醫院隔離,情況穩定,他是週三晚確診,成為德州首位確診病人。

CDC指出,未來可能還有更多確診個案,而在南加州海軍陸戰隊基地隔離的其中兩人,稍早亦已確診感染新型肺炎。

