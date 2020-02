新型肺炎疫情亞洲持續擴散 從中港澳回美是否要強制隔離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

不少市民都想知道究竟到過中國或者香港及澳門的人,回到灣區後是否要接受14天的隔離呢?

有在舊金山日落區工作的觀眾聯絡本台指,他剛剛從澳門回到灣區,他的上司要求他翌日上班,不過當他回到公司後,他的華裔同事又問他為甚麼不自我隔離。

相信很多人都有同樣疑惑,究竟什麼情況下才需要隔離呢?

舊金山加州大學的家庭及社區服務副總監梁恂韻醫生表示,根據聯邦疾病防控中(CDC)在2月3日發出的最新指引,14天的強制隔離令只適用於從湖北省回到美國的人。

舊金山加大家庭及社區服務副總監梁恂韻醫生(Lydia Leung)說:「我們唯一一樣知道的,就是CDC說,由湖北省回來,例如在舊金山機場那裏,會直接有14日(隔離),這是政府規定,由湖北回來的人會自動被隔離,市政府負責執行。」

如果市民外遊期間並沒有到過湖北省,但到訪過中國其他縣市,甚或是香港及澳門,梁醫生指,根據CDC的指引,是沒有要求必須要隔離。

梁醫生說:「如果你不是在湖北回來,例如在香港、台灣或其他中國大陸的地方回來美國,是不需要,政府暫時沒有叫你特別要隔離,他是叫你回到家後,如果有任何徵狀,例如是發燒、咳嗽,或者呼吸有問題呢?就打電話去診所,不要說立即去,希望你跟醫生或醫務所談過,他們與大家談過後,才決定如何安全入來見醫生。」

本台亦直接聯絡過CDC,CDC的答案亦類似,他們表示,到過湖北省以外的中國縣市,公民到達美國後需要接受額外的健康評估,包括量體溫及有沒有咳嗽等,有徵狀的人,需要接受進一步醫學評估,而沒有徵狀的人,是不需要強制隔離,只是建議他們盡量留在家中14天,監測自己的健康狀況。

梁醫生表示,如果是離開湖北省後到香港,然後再到美國,強制隔離令的生效日期,應該是市民離開湖北省後的第一天開始計算,不過梁醫生提醒,就算市民外遊後出現症狀,亦不是一定是染上新型肺炎。

梁醫生說:「這個病毒其實與我們普通的流感病毒的徵狀差不多一模一樣,所以我們永遠就是說,如果你沒有去湖北省,根本你的風險是很微很微,還有你沒有與任何去過湖北省,受傳染的人接觸,你的風險是少到是差不多沒有,我們就是說,你有流感的機會更大。」

梁醫生重申,到週三為止,舊金山暫時仍未有確診個案,呼籲市民不用過分擔心。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。