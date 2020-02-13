新型肺炎疫情亞洲持續擴散 從中港澳回美是否要強制隔離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

不少市民都想知道究竟到過中國或者香港及澳門的人，回到灣區後是否要接受14天的隔離呢？

有在舊金山日落區工作的觀眾聯絡本台指，他剛剛從澳門回到灣區，他的上司要求他翌日上班，不過當他回到公司後，他的華裔同事又問他為甚麼不自我隔離。

相信很多人都有同樣疑惑，究竟什麼情況下才需要隔離呢？

舊金山加州大學的家庭及社區服務副總監梁恂韻醫生表示，根據聯邦疾病防控中（CDC）在2月3日發出的最新指引，14天的強制隔離令只適用於從湖北省回到美國的人。

舊金山加大家庭及社區服務副總監梁恂韻醫生（Lydia Leung）說：「我們唯一一樣知道的，就是CDC說，由湖北省回來，例如在舊金山機場那裏，會直接有14日（隔離），這是政府規定，由湖北回來的人會自動被隔離，市政府負責執行。」

如果市民外遊期間並沒有到過湖北省，但到訪過中國其他縣市，甚或是香港及澳門，梁醫生指，根據CDC的指引，是沒有要求必須要隔離。

梁醫生說：「如果你不是在湖北回來，例如在香港、台灣或其他中國大陸的地方回來美國，是不需要，政府暫時沒有叫你特別要隔離，他是叫你回到家後，如果有任何徵狀，例如是發燒、咳嗽，或者呼吸有問題呢？就打電話去診所，不要說立即去，希望你跟醫生或醫務所談過，他們與大家談過後，才決定如何安全入來見醫生。」

本台亦直接聯絡過CDC，CDC的答案亦類似，他們表示，到過湖北省以外的中國縣市，公民到達美國後需要接受額外的健康評估，包括量體溫及有沒有咳嗽等，有徵狀的人，需要接受進一步醫學評估，而沒有徵狀的人，是不需要強制隔離，只是建議他們盡量留在家中14天，監測自己的健康狀況。

梁醫生表示，如果是離開湖北省後到香港，然後再到美國，強制隔離令的生效日期，應該是市民離開湖北省後的第一天開始計算，不過梁醫生提醒，就算市民外遊後出現症狀，亦不是一定是染上新型肺炎。

梁醫生說：「這個病毒其實與我們普通的流感病毒的徵狀差不多一模一樣，所以我們永遠就是說，如果你沒有去湖北省，根本你的風險是很微很微，還有你沒有與任何去過湖北省，受傳染的人接觸，你的風險是少到是差不多沒有，我們就是說，你有流感的機會更大。」

梁醫生重申，到週三為止，舊金山暫時仍未有確診個案，呼籲市民不用過分擔心。

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