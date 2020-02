調查指全美多間知名超市在召回食物程序上存在不足（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

一項最新的調查顯示,全國26家知名超市,有22家在食物召回的程序上存在嚴重不足,以致消費者健康受到威脅,而這些商家包括知名的大型連鎖超市。

灣區有消費者現身說法,表示自己8歲的兒子,吃了在Target買的某品牌感染大腸桿菌的花生醬之後,出現腹瀉甚至腎功能衰竭等症狀,經過急救才保住性命,但是在她兒子出事一星期後,仍看到這款花生醬在出售。

聖荷西居民Erin Simmons說:「我們分享到臉書,有灣區以外的朋友發現仍在店裡售賣,在自願召回之後,甚至在正式召回後。」

她還說,甚至有雜貨超市降價出售召回食品。

獨立的無黨派組織CALPIRG教育基金最近公佈的一項調查顯示,全國26間大型超市或雜貨連鎖店的食物召回系統都存在嚴重漏洞,或資訊不明的情況,其中22間的評分都不及格,包括在加州有分店的Safeway、Trader Joe’s、Wholefoods、Walmart等知名連鎖店,只有Target和Kroger等4間評分是C。

CALPIRG公共健康倡導者Laura Deehan說:「他們沒有公布如何處理,沒說何時召回。」

該組織表示,超市應是向消費者提供食物召回信息的最佳途徑,但事實並非如此,超市既然用最先進的科技追蹤顧客的消費習慣,也應用同樣方法處理食物召回。

Deehan說:「他們理應利用同樣技術,成為有責任的公司,幫助我們保持健康,並通知我們何時有危險而召回。」

調查也發現,這26家超市也沒有在網站上發佈相關召回指引,2018年,全美召回了1,200萬磅受沙門氏菌感染的牛肉,只有不到六成的店家透過電郵或電話直接通知消費者有召回行動,而在15間商店中,只有8家清楚告知消費者為甚麼要召回,以及該如何處理召回食品。

CALPIRG組織表示,雖然超市對有問題食品沒有責任,但可以在召回行動上做的更好,保障消費者健康。

