前舊金山工務局局長涉貪 市府律師向8機構發傳票調查 （視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

前舊金山工務局局長Mohammed Nuru因為涉嫌貪污賄賂,而被聯邦司法部起訴,舊金山市府律師同時展開對市政府部門的調查,要查出有沒有部門和公務員也涉及貪污,市府律師週三宣布對市內8間公司和非牟利機構發出傳票,要求這些公司和機構提交檔案文件協助調查。

已經辭退舊金山工務局局長職位的Nuru,與餐館老闆Nick Bovis涉嫌賄賂一名舊金山國際機場委員,企圖取得機場餐廳租約,事件曝光之後,舊金山市府律師Dennis Herrera也展開對市政府的調查。

市府律師週三宣布,對8間公司和非牟利機構發出傳票,市府律師指出,相信這些公司和機構涉及轉移捐款,去資助市府的項目和活動,其中包括資助工務局一個花費3萬元的節日派對。

收到傳票的公司包括太平洋煤電公司(PG&E)、Webcor建築工程公司、Pankow and Clark Construction公司、Recology公司,以及3間非牟利機構Lefty O’Doul’s Foundation for Kids、San Francisco Parks Alliance,以及San Francisco Clean City Coalition。

市府律師表示,會循著金錢的流向,徹查市府有沒有貪污舞弊的問題。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。