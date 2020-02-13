奧克蘭公寓租客拒交租 要求華裔業主同意放售公寓（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市Fruitvale區一幢公寓的租客，從去年10月拒絕交租，直至華裔業主同意放售公寓。

奧克蘭29街這個公寓一共有14戶租客，其中7戶人表示，不滿業主連續加租，以及管理樓宇不善，因此拒絕交租4個月。

其中一名租客Francisco Perez表示，他的一房單位租金3年內升了差不多兩倍至1,500元，最擔心被逼遷。

Perez說：「我怕今年雖然付得起，但明年不知怎辦，我可能要住天橋底，因為無處容身，到處都住滿人。」

Perez在此居住了20幾年，目前己退休，鋪地板、修理櫃都要自己一手做，因為他說業主不肯做。

這班租客都獲得ACCE租客權益組織協助，ACCE曾經同另一個組織Moms 4 Housing合作，為另一班租客爭取到跟西奧克蘭一幢空置房屋的業主達成協議，該業主同意放售房屋給一個奧克蘭社區土地信託（Oakland Community Land Trust），將該房屋改造成低收入住宅。

該信託目前籌得320萬元，ACCE希望今次可以同樣為29街公寓的租客爭取到買下該幢公寓。

ACCE透露，公寓的業主最初拒絕出售，後來同意與租客談判，不過未定下確實日期。

本台嘗試聯絡該幢公寓的華裔業主Calvin和Melinda Wong，不過未獲回覆。

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