奧克蘭公寓租客拒交租 要求華裔業主同意放售公寓（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市Fruitvale區一幢公寓的租客,從去年10月拒絕交租,直至華裔業主同意放售公寓。

奧克蘭29街這個公寓一共有14戶租客,其中7戶人表示,不滿業主連續加租,以及管理樓宇不善,因此拒絕交租4個月。

其中一名租客Francisco Perez表示,他的一房單位租金3年內升了差不多兩倍至1,500元,最擔心被逼遷。

Perez說:「我怕今年雖然付得起,但明年不知怎辦,我可能要住天橋底,因為無處容身,到處都住滿人。」

Perez在此居住了20幾年,目前己退休,鋪地板、修理櫃都要自己一手做,因為他說業主不肯做。

這班租客都獲得ACCE租客權益組織協助,ACCE曾經同另一個組織Moms 4 Housing合作,為另一班租客爭取到跟西奧克蘭一幢空置房屋的業主達成協議,該業主同意放售房屋給一個奧克蘭社區土地信託(Oakland Community Land Trust),將該房屋改造成低收入住宅。

該信託目前籌得320萬元,ACCE希望今次可以同樣為29街公寓的租客爭取到買下該幢公寓。

ACCE透露,公寓的業主最初拒絕出售,後來同意與租客談判,不過未定下確實日期。

本台嘗試聯絡該幢公寓的華裔業主Calvin和Melinda Wong,不過未獲回覆。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。