香港新增3宗確診 情人節在即當局呼籲減少聚會（視頻）

【有線新聞】

香港新增3宗新型肺炎確診個案。由於情人節在即,衞生防護中心再次提醒市民減少聚會。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示,「一起生活和很親密的人,我都明白很難全時間有社交距離,如果真的情人節那天,自己或對方覺得不適,盡量避免見面,或戴口罩(才見面)。」

至於新增的3宗個案,其中一名43歲男子是早前確診個案的親戚,曾經一起聚餐。

他任職保險業,與家人住在屯門紫田村,上月底開始咳嗽,之後出席了新年聚會,跟另外12人吃飯,包括他姻親、66歲男子,於星期二確診。他聚餐翌日腹瀉嘔吐痾嘔,3次向私家醫生求診,病情轉差、星期三入屯門醫院。

他確診前有上班,辦公室在油麻地彌敦商務大廈,衞生防護中心會安排他同房10多個同事做檢測,其他同事就會做醫學監測。他亦接觸過至少3位客戶,中心指會視乎情況,看看是否要隔離。

另外兩名患者是一對母子,牽涉康美樓低層07室,曾跟康美樓確診個案在農曆新年見過面。

至於康美樓,仍然有一戶長者不肯撤離,政府優先為他們檢查了喉管和消毒家居,無發現問題,相信風險很低,所以沒有強逼他撤離。

中心指,其他住戶若喉管無問題,都會盡快讓他們回家。

