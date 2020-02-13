香港警方拘兩男涉口罩騙案 疑過千人受騙（視頻）

【有線新聞】

香港警方拘捕兩名男子，涉嫌與一宗口罩騙案有關，案中懷疑有過千人受騙。警方又指，留意到有人在網上買賣懲教署生產的口罩，強調無論買或賣，都有機會犯法。

市面一罩難求，不少人轉戰社交網站訂口罩，連懲教署生產的CSI口罩都有得賣，亦有人在網上出價以300港元徵收CSI口罩。

警方表示，「當然背後的動機，我們不太清楚。正如我剛才說，無論買或賣，視乎情況，不建議市民這樣做，如有人兜售或購買來歷不明或懷疑盜竊得來的口罩，視乎情況，有機會干犯盜竊罪，或處理贓物的罪名。」

上月29日，有市民在一個名為「日本直送藥妝達人」社交網站專頁，以50港元一盒訂購口罩，轉賬到中銀及滙豐戶口，但一直收不到貨，專頁之後更刪除帖文。

警方調查後，星期三拘捕兩名33及40歲男子，分別報稱運輸工人及招待員，同案懷疑有超過1,000人受騙，涉及金額約20萬港元。

警方指目前收到301宗同類案件，涉款約110萬港元，每宗案件涉及100港元至25萬港元不等，先後以欺騙手段取得財產及欺詐罪，拘捕10男2女。

另外有兩宗案件是在公立醫院偷口罩，其中一宗案件，一名56歲的外判女清潔工被捕。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。