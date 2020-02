香港警方拘兩男涉口罩騙案 疑過千人受騙（視頻）

【有線新聞】

香港警方拘捕兩名男子,涉嫌與一宗口罩騙案有關,案中懷疑有過千人受騙。警方又指,留意到有人在網上買賣懲教署生產的口罩,強調無論買或賣,都有機會犯法。

市面一罩難求,不少人轉戰社交網站訂口罩,連懲教署生產的CSI口罩都有得賣,亦有人在網上出價以300港元徵收CSI口罩。

警方表示,「當然背後的動機,我們不太清楚。正如我剛才說,無論買或賣,視乎情況,不建議市民這樣做,如有人兜售或購買來歷不明或懷疑盜竊得來的口罩,視乎情況,有機會干犯盜竊罪,或處理贓物的罪名。」

上月29日,有市民在一個名為「日本直送藥妝達人」社交網站專頁,以50港元一盒訂購口罩,轉賬到中銀及滙豐戶口,但一直收不到貨,專頁之後更刪除帖文。

警方調查後,星期三拘捕兩名33及40歲男子,分別報稱運輸工人及招待員,同案懷疑有超過1,000人受騙,涉及金額約20萬港元。

警方指目前收到301宗同類案件,涉款約110萬港元,每宗案件涉及100港元至25萬港元不等,先後以欺騙手段取得財產及欺詐罪,拘捕10男2女。

另外有兩宗案件是在公立醫院偷口罩,其中一宗案件,一名56歲的外判女清潔工被捕。

