夏寶龍兼任港澳辦主任 張曉明改任副主任

【有線新聞】

港澳辦領導層有人事變動,主任張曉明轉做副主任,分管日常工作,港澳辦主任由全國政協副主席夏寶龍兼任。夏寶龍曾在浙江與習近平共事,之後升任浙江省委書記,主政期間曾發生「強拆十字架運動」。

中國國務院中午宣布這個人事調動,港澳辦主任一職由全國政協副主席夏寶龍兼任。張曉明就由主任變為副主任,分管日常工作,維持正部長級待遇。

當局亦決定,香港中聯辦主任駱惠寧和澳門中聯辦主任傅自應、兼任港澳辦副主任。

他們本身都是正部級官員,即是港澳辦這個部級單位,三位副主任都由正部級官員出任,由屬於副國級的夏寶龍領導。

至於黨內級別,夏寶龍曾任三屆中共中央候補委員,到十八大晉身中央委員。十九大之後,退出中央委員會。而三位副主任,兩個是中央委員,一個是中央候補委員。

現年67歲的夏寶龍有北京大學經濟學博士學位,早年在天津工作。2003年11月調任浙江省委副書記,成為時任浙江省委書記習近平副手,2013年接任浙江省委書記,做到2017年。

他主政時最為人熟悉的事件,就是在2013年起力推「三改一拆」,整改舊住宅區、城中村改造,拆除違法建築等,期間拆除逾2000間基督教堂的十字架,以至整座教堂,引發多次流血衝突。

2017年,他由浙江省調至人大,擔任環境與資源保護委員會副主任委員。到前年,出乎外界所料,出任第十三屆全國政協副主席兼秘書長,即俗稱「政協大管家」,成為政協的第二把手。