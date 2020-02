【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)證實,從武漢疏散回國的美國人中,原本有症狀的5個人,並沒有感染病毒。

CDC表示,這5人在上週五送到在北灣Travis空軍基地時有發燒,他們接受隔離,但病毒化驗結果呈現陰性。

CDC也表示,目前在Travis空軍基地共有233人接受隔離。

