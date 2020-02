公共安全停電專題：灣區縣市有何方法應對停電（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

本集的專題報導會同大家探討一下目前灣區的縣市正在尋求甚麼方法,去應對在大風季節中持續停電的問題。

為了進一步減排對抗氣候變化,灣區多個縣市都有推動全電能樓宇相關的政策,以減少家居使用天然氣爐,包括南灣聖荷西、Menlo Park、中半島Redwood City、東灣柏克萊等,不過全電能樓宇意味著如果發生停電時,影響可能將會更大。

東灣Fremont市消防局最先在全國引入一項名為Microgrid的新技術,原理是當發生停電,安裝了Microgrid的樓宇或設施,就會自動隔離故障電源,改由後備電池供應電力。

Fremont六號消防站平日透過停車場的太陽能電板為電池充電,電池有效供電長達12小時,而且太陽能電板每日產生的電力都有盈餘。

這項計劃最初是由加州能源委員會在2014年資助,在Fremont三個消防站試驗,於是同本地高科技公司Gridscape合作,取得成效。

Fremont市府再生能源主任Rachel DiFranco說:「Fremont市府優勢是有遠見,考慮新穎方法招攬到本地公司Gridscape參與項目,所以這次合作不只是市府再生能源部獨自決定,而是經濟發展部門和消防部一致認為這個計劃好。

Gridscape公司和Fremont市府日後希望將這項Microgrid技術在社區推行,例如連接最多兩至三英里內多個樓宇共享一個Microgrid後備電池,即使日後面對公共停電,可以透過該電池供電。

聖荷西市府和San Mateo縣府都考慮引入這種技術。

聖荷西能源部行政主任Zach Struyk說:「這是緊急情況的後備方案。」

中半島潔淨能源主任Jan Pepper說:「我們正列出優先的緊急設施,與縣府緊急服務部門、消防以及警方合作。」

他們估計要安裝Microgrid,成本可能要花上幾千萬元,不過Gridscape公司表示,電池成本預料會下降,有望逐漸普及化。

Gridscape公司行政總裁Vipul Gore說:「我們最初安裝時挺貴的,但現時電池價格有下跌,這套科技日益普遍,今日安裝可能只需25萬到30萬元,而且好消息是市府不需要支付,因為有投資者願意花錢降低成本。」

距離Microgrid普及化可能還有一段長路要走,那麼在短期內,民眾還可以尋求甚麼方法應付停電呢?下一集同你探討使用家居太陽能設備。

