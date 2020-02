【有線新聞】

日本鑽石公主號郵輪,再多44人確診新型肺炎,當局決定容許年長乘客提早下船。

郵輪目前累計逾200人染病,包括8名香港人,船上3,600多人按規定要隔離至下週三。

厚生勞動省表示,80歲以上、長期患病、房間沒有窗戶的乘客,如對新型肺炎病毒測試呈陰性,可提早下船,轉移到政府指定設施繼續隔離,符合條件乘客預計最快週五離開。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。