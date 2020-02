中國更改確診標準 新型肺炎病例單日新增1.5萬宗

【KTSF】

中國衛健委針對湖北省疫情更改了確診標準,對疑似病例而具有肺炎影像學特徵的病人,也納入為確診病例統計,令湖北省單日確診數字增加約15,000宗。

中國總計新增15,152宗確診病例,再多254人死亡,令累積確診個案增至59,804宗,1,367人死亡,當中以重災區湖北省為最多,消息指湖北十堰市張灣區疫情要實施戰時管制。

世界衛生組織派出的專家組已到達中國,但人員名單未有透露,而美國就表示,仍在等待中方批准美國專家隨隊到中國協助抗疫。

世衛總幹事譚德塞對於疫情是否達到頂峰或何時結束都「言之尚早」,疫情也繼續向世界擴散。

英國倫敦首次出現病例,患者是一名中國女子,她到達機場後發病入院。

美國也有多一宗病例,患者是一名在上星期從武漢撤僑回來的美國人,現正接受隔離治療,美國現有14宗病例。

