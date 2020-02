世衛要求各大網絡平台準確傳遞新型冠狀病毒信息（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

世界衛生組織(WHO)官員Andrew Pattison本星期到訪矽谷各大高科技公司,旨在確保網上準確傳播新型冠狀病毒的消息。

Pattison表示,假消息比病毒本身傳播的更快,覆蓋面更廣,這對民眾生活造成的影響要比病毒更嚴重。

Pattison此行與臉書、谷歌等科技公司舉行會談,希望當民眾在網上搜索與病毒有關消息時,WHO和CDC所發布的消息能夠保持在網頁置頂位置。

在此之前,世衛組織也致力於反擊在網上廣泛流傳的有關新型冠狀病毒來源於蝙蝠湯的假消息,以及在疫情爆發早期,有人在You Tube上散佈一些扭曲事實、誇張疫情嚴重程度的視頻。

Pattison說:「在啟動緊急應急措施的第一週,一些YouTube上的視頻獲得了超過百萬點閱率,然而這些視頻沒有一個是有事實根據的。」

YouTube隸屬於谷歌,現在已經同意在所有與新型冠狀病毒有關的視頻上增加一個小窗口,直接與WHO的官方網站鏈接,這樣方便用戶隨時查證和追踪最新的消息。

Pattison還表示,矽谷很歡迎與WHO合作,並且谷歌和臉書這些公司,都安排了獨立的事實核查人員,及時將網上的假消息做標註或者是刪除。

