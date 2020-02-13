楊安澤退出民主黨總統初選 拜登形勢不妙

【KTSF 張麗月報導】

新罕布什爾州民主黨初選桑德斯領先，布提捷緊追，拜登的形勢不妙，這場初選也使得3名參選人退選，當中包括華裔楊安澤。

週二退選的3位民主黨參選人分別是華裔企業家楊安澤、科羅拉多州聯邦參議員Michael Bennet，以及麻省州長Deval Patrick，在週二新州全美第一場初選，楊安澤得票率是2.8%，Bennet和Patrick兩人的得票率不足0.5%。

現時只剩下8個參選人，當中桑德斯暫時領先，在新罕布什爾初選中得票近26%，第二位的布提捷跟到貼，得票25.5%，Amy Klobuchar一如事前所料，搶到第三位，得票近20%，華倫第四，拜登第五，兩人的得票率都不到10%，雖然分得到全國黨代表票，但是否能撐下去成為疑問。

尤其是拜登的氣勢，經不起艾州與新州的考驗，而最全國民主黨選民民意調查也顯示，拜登的支持度也落後桑德斯8個百分點，桑德斯的全國支持率達25%，拜登排第二位。

接著登場的內華達與南卡州，以及3月初包括加州在內的超級星期二初選，是決定性的戰役，桑德斯也希望能乘勝追擊。

至於印第安納州前South Band市長的布提捷，在艾州先拔頭籌以及週二在新州初選得票率第二高之後，他近幾個月來人氣急升，得到的全國黨代表票最多，不過布提捷仍需努力，去爭取有色人種選票的支持，目前布提捷在黨內的全國支持率約有10%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。