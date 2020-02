楊安澤退出民主黨總統初選 拜登形勢不妙

【KTSF 張麗月報導】

新罕布什爾州民主黨初選桑德斯領先,布提捷緊追,拜登的形勢不妙,這場初選也使得3名參選人退選,當中包括華裔楊安澤。

週二退選的3位民主黨參選人分別是華裔企業家楊安澤、科羅拉多州聯邦參議員Michael Bennet,以及麻省州長Deval Patrick,在週二新州全美第一場初選,楊安澤得票率是2.8%,Bennet和Patrick兩人的得票率不足0.5%。

現時只剩下8個參選人,當中桑德斯暫時領先,在新罕布什爾初選中得票近26%,第二位的布提捷跟到貼,得票25.5%,Amy Klobuchar一如事前所料,搶到第三位,得票近20%,華倫第四,拜登第五,兩人的得票率都不到10%,雖然分得到全國黨代表票,但是否能撐下去成為疑問。

尤其是拜登的氣勢,經不起艾州與新州的考驗,而最全國民主黨選民民意調查也顯示,拜登的支持度也落後桑德斯8個百分點,桑德斯的全國支持率達25%,拜登排第二位。

接著登場的內華達與南卡州,以及3月初包括加州在內的超級星期二初選,是決定性的戰役,桑德斯也希望能乘勝追擊。

至於印第安納州前South Band市長的布提捷,在艾州先拔頭籌以及週二在新州初選得票率第二高之後,他近幾個月來人氣急升,得到的全國黨代表票最多,不過布提捷仍需努力,去爭取有色人種選票的支持,目前布提捷在黨內的全國支持率約有10%。

