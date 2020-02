【有線新聞】

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山說,新型肺炎潛伏期最長可達24天的說法,只是其中一名患者的敍述,以此作為疾病的最長潛伏期,不夠科學。

鍾南山稱其團隊分析全國逾千宗病例的臨床特徵,其中潛伏期的統計方法,是根據患者講述接觸傳染源的時間,和症狀最早出現的時間計算,最長24天,但只有一名患者作這個敍述,又指研究文章是預印版本,需要徵求更多同行意見,不能被傳媒引用,也不能指導臨床。

鍾南山較早時估計,南方地區疫情本月中下旬到達高峰,希望4月結束。

