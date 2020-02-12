【有線新聞】

十名香港人在湖北確診感染新型冠狀病毒，政府指全部在當地醫院接受治療，情況大致穩定，其中武漢亞心總醫院表示，接收了一對港人父子，正用藥和氧氣幫助呼吸，未需要插喉。

2,000個香港人目前仍在湖北，當中10人近日確診新型肺炎，他們來自3個家庭，其中7人在武漢，3人在恩施，政府指有6人在駐武漢辦事處協調下獲安排入院，有4人自行到醫院求診，目前全部在醫院治療，情況大致穩定。

政府幫其中一個姓李的港人寫信，請求當地亞心總醫院接收，信中透露，男人的爸爸早前已經確診入院，為方便照顧，希望醫院接收他，《有線新聞》聯絡到醫院，院方指兩父子情況穩定。

據了解，李家一家四口在武漢過年，母親亦都確診，並且要入重症監護室，父親確診後，一度未能入院，在駐武漢辦協調下才獲接收。

有滯留當地港人表示，知道有其他港人確診後，更不想在此時回港。

陳先生表示：「我又不是特別想現在回香港，萬一我是沒病徵的帶菌者，傳了其他人也不是好事，現在開始喉嚨痕癢、咳兩聲，整個人會突然很緊張，害怕會否患上新型肺炎，這種恐懼其實最可怕，真的勤洗手，特別在外出時不好四圍觸碰。」

政制及內地事務局未有透露何時知道有港人確診，當局是收到內地單位通報以及駐武漢辦事處通知，知道情況後，立即要求駐武漢辦盡最大努力提供協助，確保港人得到適當的治療和照顧。

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