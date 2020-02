【有線新聞】

十名香港人在湖北確診感染新型冠狀病毒,政府指全部在當地醫院接受治療,情況大致穩定,其中武漢亞心總醫院表示,接收了一對港人父子,正用藥和氧氣幫助呼吸,未需要插喉。

2,000個香港人目前仍在湖北,當中10人近日確診新型肺炎,他們來自3個家庭,其中7人在武漢,3人在恩施,政府指有6人在駐武漢辦事處協調下獲安排入院,有4人自行到醫院求診,目前全部在醫院治療,情況大致穩定。

政府幫其中一個姓李的港人寫信,請求當地亞心總醫院接收,信中透露,男人的爸爸早前已經確診入院,為方便照顧,希望醫院接收他,《有線新聞》聯絡到醫院,院方指兩父子情況穩定。

據了解,李家一家四口在武漢過年,母親亦都確診,並且要入重症監護室,父親確診後,一度未能入院,在駐武漢辦協調下才獲接收。

有滯留當地港人表示,知道有其他港人確診後,更不想在此時回港。

陳先生表示:「我又不是特別想現在回香港,萬一我是沒病徵的帶菌者,傳了其他人也不是好事,現在開始喉嚨痕癢、咳兩聲,整個人會突然很緊張,害怕會否患上新型肺炎,這種恐懼其實最可怕,真的勤洗手,特別在外出時不好四圍觸碰。」

政制及內地事務局未有透露何時知道有港人確診,當局是收到內地單位通報以及駐武漢辦事處通知,知道情況後,立即要求駐武漢辦盡最大努力提供協助,確保港人得到適當的治療和照顧。

