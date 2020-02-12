舊金山男子涉無故襲擊男童被警方追緝（視頻）

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舊金山警方正追緝一名涉嫌在除夕夜，無故襲擊一名男童的疑犯。

事發於去年12月31日晩上7時15分左右，地點在Fort Mason附近，一個5人家庭當時在Bay街1200號路段步行。

同一時間，兩名男子在附近的Gough街下車，其中一人拿著一盒披薩，他突然把披薩盒放下，跑向該家庭，然後把一名男童壓向牆。

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男童的父親見狀立即追截該名男子，但最後該名男子成功逃脫，而與疑犯同行的男子拾起披薩盒後自行離開。

受害男童即場敷藥，情緒受到影響。

警方形容，疑犯年約25至35歲，約6呎高，中等身材，棕髮，臉上有鬚，身穿格紋上衣，牛仔褲。

警方亦同時追緝與他同行的男子，他應目擊事發經過。

警方已公開案發視頻，任何人如能對案件提供消息，請聯絡舊金山警局，電話：(415) 575-4444，或傳短訊往：TIP411，內文開首請輸入”SFPD”。

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