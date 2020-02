舊金山男子涉無故襲擊男童被警方追緝（視頻）

【KTSF】

舊金山警方正追緝一名涉嫌在除夕夜,無故襲擊一名男童的疑犯。

事發於去年12月31日晩上7時15分左右,地點在Fort Mason附近,一個5人家庭當時在Bay街1200號路段步行。

同一時間,兩名男子在附近的Gough街下車,其中一人拿著一盒披薩,他突然把披薩盒放下,跑向該家庭,然後把一名男童壓向牆。

點擊觀看視頻:https://vimeo.com/389629870

男童的父親見狀立即追截該名男子,但最後該名男子成功逃脫,而與疑犯同行的男子拾起披薩盒後自行離開。

受害男童即場敷藥,情緒受到影響。

警方形容,疑犯年約25至35歲,約6呎高,中等身材,棕髮,臉上有鬚,身穿格紋上衣,牛仔褲。

警方亦同時追緝與他同行的男子,他應目擊事發經過。

警方已公開案發視頻,任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警局,電話:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文開首請輸入”SFPD”。

