桑德斯勝出新罕布什爾州初選 拜登再失利

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美國民主黨新罕布什爾州總統初選，參議員桑德斯得票近26%，以些微差距擊敗新星布蒂吉格，原本大熱的前副總統拜登再次失利，只排第五。

第二場總統提名戰，轉戰新罕布什爾州，沒再出現艾奧瓦州亂局，開票初期，桑德斯一直領先。

桑德斯說：「今仗勝利是終結特朗普執政的開端，我們贏得艾奧瓦最多普選票，今夜在新罕布什爾報捷，接下來放眼內華達與南卡羅來納州，我們將拿下這些州分。」

兩場選戰穩佔前列，預料有助其確立左翼陣營領導地位。新罕布什爾州早被視為桑德斯囊中物，但相比上屆大勝對手希拉莉，這次選情緊湊得多。

溫和派新星布蒂吉格，只以不足兩個百分點落敗。辯論表現亮眼的明尼蘇達州參議員克洛布查爾，乘勢冒起進佔第三。

相反、參議員沃倫與前副總統拜登繼艾奧瓦後再度失利，分別排第四及第五，得票未達15%門檻，未能取得黨代表票。

投票未結束，拜登已轉赴南卡羅來納州造勢，寄望當地非裔與拉美族裔選民，本月底初選助其扳回一城。

拜登說：「五十個州分中，首兩個州結果揭盅，兩個州分不代表全國，亦非一半州分，不到四分一，連一成也沒有，兩個州分而已，象徵開始、而非結束的鐘聲敲響。」

不過，回顧歷屆美國大選，代表民主黨出戰的，全於新罕布什爾初選排首兩位，數據明顯對拜登不利。

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