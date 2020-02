桑德斯勝出新罕布什爾州初選 拜登再失利

【有線新聞】

美國民主黨新罕布什爾州總統初選,參議員桑德斯得票近26%,以些微差距擊敗新星布蒂吉格,原本大熱的前副總統拜登再次失利,只排第五。

第二場總統提名戰,轉戰新罕布什爾州,沒再出現艾奧瓦州亂局,開票初期,桑德斯一直領先。

桑德斯說:「今仗勝利是終結特朗普執政的開端,我們贏得艾奧瓦最多普選票,今夜在新罕布什爾報捷,接下來放眼內華達與南卡羅來納州,我們將拿下這些州分。」

兩場選戰穩佔前列,預料有助其確立左翼陣營領導地位。新罕布什爾州早被視為桑德斯囊中物,但相比上屆大勝對手希拉莉,這次選情緊湊得多。

溫和派新星布蒂吉格,只以不足兩個百分點落敗。辯論表現亮眼的明尼蘇達州參議員克洛布查爾,乘勢冒起進佔第三。

相反、參議員沃倫與前副總統拜登繼艾奧瓦後再度失利,分別排第四及第五,得票未達15%門檻,未能取得黨代表票。

投票未結束,拜登已轉赴南卡羅來納州造勢,寄望當地非裔與拉美族裔選民,本月底初選助其扳回一城。

拜登說:「五十個州分中,首兩個州結果揭盅,兩個州分不代表全國,亦非一半州分,不到四分一,連一成也沒有,兩個州分而已,象徵開始、而非結束的鐘聲敲響。」

不過,回顧歷屆美國大選,代表民主黨出戰的,全於新罕布什爾初選排首兩位,數據明顯對拜登不利。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。