司法部否決特朗普親信Roger Stone刑期 4檢控官退出案件

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統的親信Roger Stone,在通俄案中被裁定7項重罪全部罪名成立,但就在他的判刑前,4名負責此案的聯邦檢控官先後宣布退出案件,其中一人更從司法部辭職,原因可能是他們的量刑建議被司法部否決,並且被總統公開猛烈抨擊。

前聯邦檢控官Elie Honig說:「我曾看過數以千計案件,在我當聯邦和州檢控官的職業生涯,從未見過這樣的情況。」

4名聯邦檢控官一個接著一個退出此案,就在他判刑前的日子,他們要求判處Stone入獄7至9年,剛被司法部拒絕,又遭特朗普公開抨擊。

特朗普發推文說,檢控官的判刑要求可恥、可怕和非常不公平,而司法部就說,早在總統發推文前已經有決定,特朗普也否認干預。

特朗普說:「我不參與的程度已到不可置信,但我沒有跟他們談,那是可怕的反常行為,這些人我猜就是穆勒同一班人,讓所有人吃苦頭。」

如今聯邦檢控官要求的量刑比一天前提出輕很多,參議院少數黨領袖舒默發推文說,要求立即展開調查。

眾院彈劾案代理人Jerry Nader也發推文說,一個插手刑事司法系統,以幫助自己盟友,並懲罰像陸軍中校Alexander Vindman,這種講真話的人的總統是真正的危險,委員會將徹查到底。

特朗普週三就再發推文,稱讚司法部長巴爾掌管一宗已經失控的案件,他同時也撤回前聯邦檢控官Jessie Liu擔任財政部副部長的提名。

Liu在司法部的時候,掌管首都華盛頓的檢控部門,接手了獨立檢察官穆勒很多案件,當中包括很多政治敏感度極高的案件,例如是特朗普2016年的競選副主席Rick Gates、前國安顧問Michael Flynn和Roger Stone案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。