司法部否決特朗普親信Roger Stone刑期 4檢控官退出案件

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統的親信Roger Stone，在通俄案中被裁定7項重罪全部罪名成立，但就在他的判刑前，4名負責此案的聯邦檢控官先後宣布退出案件，其中一人更從司法部辭職，原因可能是他們的量刑建議被司法部否決，並且被總統公開猛烈抨擊。

前聯邦檢控官Elie Honig說：「我曾看過數以千計案件，在我當聯邦和州檢控官的職業生涯，從未見過這樣的情況。」

4名聯邦檢控官一個接著一個退出此案，就在他判刑前的日子，他們要求判處Stone入獄7至9年，剛被司法部拒絕，又遭特朗普公開抨擊。

特朗普發推文說，檢控官的判刑要求可恥、可怕和非常不公平，而司法部就說，早在總統發推文前已經有決定，特朗普也否認干預。

特朗普說：「我不參與的程度已到不可置信，但我沒有跟他們談，那是可怕的反常行為，這些人我猜就是穆勒同一班人，讓所有人吃苦頭。」

如今聯邦檢控官要求的量刑比一天前提出輕很多，參議院少數黨領袖舒默發推文說，要求立即展開調查。

眾院彈劾案代理人Jerry Nader也發推文說，一個插手刑事司法系統，以幫助自己盟友，並懲罰像陸軍中校Alexander Vindman，這種講真話的人的總統是真正的危險，委員會將徹查到底。

特朗普週三就再發推文，稱讚司法部長巴爾掌管一宗已經失控的案件，他同時也撤回前聯邦檢控官Jessie Liu擔任財政部副部長的提名。

Liu在司法部的時候，掌管首都華盛頓的檢控部門，接手了獨立檢察官穆勒很多案件，當中包括很多政治敏感度極高的案件，例如是特朗普2016年的競選副主席Rick Gates、前國安顧問Michael Flynn和Roger Stone案。

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