灣區母女乘撤僑包機返美 隔離兩週獲解禁談經歷

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto一位母親和女兒，是乘坐武漢撤僑包機返美的隔離者之一，她們週二獲解禁，聽聽她們的經歷。

Esther Tebeka的丈夫從Palo Alto開車到南加州Riverside縣March空軍基地，接剛獲解禁的太太和15歲的女兒回家，夫妻倆結婚17年，有3個孩子，因此團聚也不像是好萊塢的童話故事。

Esther說：「我們結婚很多年了，我們高興見到彼此，但不像電影那樣。」

對於她的丈夫Haim Tebeka來說，見到家人很開心。

Haim說：「擁抱勝過一切，感謝主讓我見到她們，她們健康有笑容，我們今獲解禁。」

在宣佈解禁後，隔離者們立即將口罩仍到空中，如同畢業典禮。

Esther很高興他們這批隔離者能平安解禁。

Esther說：「我們想念和關心彼此，非常非常高興能團聚。」

14天前，美國政府派專機將大約195名美國人由武漢接回美國，將他們送到南加州Riverside縣March空軍基地強制隔離，雖然沒有很好的食物和日用品，但環境還算舒適和自由。

在武漢宣佈封城後，Tebeka向美國大使館多次致電和發電郵，最終為她和女兒爭取到包機返美的座位。

解禁後，母女做的第一件事，就是找最近的一家中餐館吃飯，她們感謝美國政府，覺得活著是件美好的事。

Esther說：「生命中沒有偶然，在我們的宗教和信仰裡，但我認為自己是非常幸運和有福之人。」

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