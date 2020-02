灣區母女乘撤僑包機返美 隔離兩週獲解禁談經歷

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto一位母親和女兒,是乘坐武漢撤僑包機返美的隔離者之一,她們週二獲解禁,聽聽她們的經歷。

Esther Tebeka的丈夫從Palo Alto開車到南加州Riverside縣March空軍基地,接剛獲解禁的太太和15歲的女兒回家,夫妻倆結婚17年,有3個孩子,因此團聚也不像是好萊塢的童話故事。

Esther說:「我們結婚很多年了,我們高興見到彼此,但不像電影那樣。」

對於她的丈夫Haim Tebeka來說,見到家人很開心。

Haim說:「擁抱勝過一切,感謝主讓我見到她們,她們健康有笑容,我們今獲解禁。」

在宣佈解禁後,隔離者們立即將口罩仍到空中,如同畢業典禮。

Esther很高興他們這批隔離者能平安解禁。

Esther說:「我們想念和關心彼此,非常非常高興能團聚。」

14天前,美國政府派專機將大約195名美國人由武漢接回美國,將他們送到南加州Riverside縣March空軍基地強制隔離,雖然沒有很好的食物和日用品,但環境還算舒適和自由。

在武漢宣佈封城後,Tebeka向美國大使館多次致電和發電郵,最終為她和女兒爭取到包機返美的座位。

解禁後,母女做的第一件事,就是找最近的一家中餐館吃飯,她們感謝美國政府,覺得活著是件美好的事。

Esther說:「生命中沒有偶然,在我們的宗教和信仰裡,但我認為自己是非常幸運和有福之人。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。