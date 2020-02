奧克蘭華埠講座釐清新型冠狀病毒失實資訊

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市聯同Alameda縣健康部門等組織,週二在奧克蘭華埠舉行有關新型冠狀病毒以及流感的講座,提供正確的資訊。

今次講座其中一個最重要目的,是化解最近針對新型肺炎的失實消息和傳聞,尤其是因為這個失實消息,影響打擊華裔居民和商戶。

奧克蘭華埠社區領袖陳錫彭說:「我知有些本地餐廳被人針對,有店主在網上發現,有人謠指光顧該店後,身體不適和感染了新型肺炎,可惜這些都是不實消息,影響所有人。」

衛生部門都呼籲民眾,不要誤信在WeChat通話app中傳播的謠言,當局都在場化解一些失實的資訊。

有居民問:「CDC最新規定大陸赴美人士必須自我隔離14天,如果違反規定,可以處以1,000元罰款,或者一年以下監禁,這消息是真的嗎?」

Alameda縣臨時衛生官員潘藹(Erica Pan)說:「罰款並非事實,不過我身為衛生官員或我同事,可以對有症狀或感染者發出隔離令,如果該人違反了,我可以與執法部門執法。」

她呼籲大家可以上CDC網站查詢自我隔離方法,以及到Alameda縣衛生局網站查詢新型肺炎的正確資訊,講座亦都提到在流感季節如何做好預防措施。

另外,Alameda縣衛生部門又強調,目前新型肺炎在本地社區爆發的風險仍然好低,一般民眾不需要戴口罩出街,亦呼籲居民不要借新型肺炎個案,排擠華裔或來自中國的人。

週二出席講座的商戶都有一張證書。

